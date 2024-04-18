Хронология курганского наводнения: с чего и как началось. Видео

От большой воды первыми пострадали курганцы из северных и южных районов области

18 апреля 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

Начало самого большого половодья 21 века в Курганской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Реки и водоемы в Курганской области начали разливаться в первую неделю апреля. Первыми от весеннего паводка пострадали жители городов Куртамыш и Шадринск, Звериноголовского и Целинного округов. Хронологию, как начиналось большое наводнение, вошедшее в ТОП-3 за всю историю измерений, собрал корреспондент URA.RU. «Гидрометцентр информирует о возможном повышении температуры с 3 по 7 апреля. Аномально теплая для этого времени погода увеличивает риск резкого повышения уровня воды в реках и подтопления ряда территорий», — сообщил губернатор Вадим Шумков подписчикам своего telegram-канала. Рост курганских рек 2 апреля — в самом начале паводковых измерений — гидрологи отметили, что вода в курганских реках стала прибывать значительно интенсивнее прошлых лет. Рост был зафиксирован в реках Тобол, Исеть, Миасс. Власти рассказали, кого нужно в первую очередь эвакуировать в пункты временного размещения при паводке. Затопление дорог и мостов 3 апреля — вода размыла дорогу в сторону села Рачеевка Целинного округа. Вода в речке Черная интенсивно вышла на дорогу и стала размывать покрытие. Глава округа Петр Скоробогатов объяснил, что трубы под дорогой не справились с объемом воды. Также 3 апреля вода вышла на мост в селе Звериноголовское. В Далматовском округе в этот день воды подошли к улицам в селе Загайново. Начало тревожных сводок об уровнях 4 апреля — более чем на метр вырос уровень воды в реке Миасс у поселка Каргаполье. В городе Шадринске река Канаш подтопила 12 домов. Первые ограничения из-за паводка 5 апреля — в Юргамышском округе сняли прорыв дороги водой возле деревни Крутоярка. Власти огласили список поселений в пяти округах и пунктов Кургана, которым грозит эвакуация в случае опасных последствий паводка. Прогнозировалось, что в Кургане уровень Тобола может достичь 870-900 см. В Варгашинском округе вода из реки Суерь вышла на мост в деревне Секисово. Из-за наводнения в соседнем Казахстане увеличили сбросы с местных водохранилищ — большая вода пошла в Курганскую область. Губернатор Шумков ввел режим повышенной готовности из-за паводка. Вода пришла в Куртамыш, власти приготовились к эвакуации 6 апреля — в Целинном округе работали две группировки МЧС по 40 человек. В Куртамыше одноименная река подтопила 26 дворов. Прошла эвакуация 47 человек, из которых 11 дети. МЧС частично эвакуировала жителей деревни Красный Октябрь в Целинном округе. Курганские власти ухудшили прогноз по паводку и озвучили список пунктов для эвакуации. В Кургане начали отсыпать и восстанавливать дамбу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Реки и водоемы в Курганской области начали разливаться в первую неделю апреля. Первыми от весеннего паводка пострадали жители городов Куртамыш и Шадринск, Звериноголовского и Целинного округов. Хронологию, как начиналось большое наводнение, вошедшее в ТОП-3 за всю историю измерений, собрал корреспондент URA.RU. «Гидрометцентр информирует о возможном повышении температуры с 3 по 7 апреля. Аномально теплая для этого времени погода увеличивает риск резкого повышения уровня воды в реках и подтопления ряда территорий», — сообщил губернатор Вадим Шумков подписчикам своего telegram-канала. 2 апреля — в самом начале паводковых измерений — гидрологи отметили, что вода в курганских реках стала прибывать значительно интенсивнее прошлых лет. Рост был зафиксирован в реках Тобол, Исеть, Миасс. Власти рассказали, кого нужно в первую очередь эвакуировать в пункты временного размещения при паводке. 3 апреля — вода размыла дорогу в сторону села Рачеевка Целинного округа. Вода в речке Черная интенсивно вышла на дорогу и стала размывать покрытие. Глава округа Петр Скоробогатов объяснил, что трубы под дорогой не справились с объемом воды. Также 3 апреля вода вышла на мост в селе Звериноголовское. В Далматовском округе в этот день воды подошли к улицам в селе Загайново. 4 апреля — более чем на метр вырос уровень воды в реке Миасс у поселка Каргаполье. В городе Шадринске река Канаш подтопила 12 домов. 5 апреля — в Юргамышском округе сняли прорыв дороги водой возле деревни Крутоярка. Власти огласили список поселений в пяти округах и пунктов Кургана, которым грозит эвакуация в случае опасных последствий паводка. Прогнозировалось, что в Кургане уровень Тобола может достичь 870-900 см. В Варгашинском округе вода из реки Суерь вышла на мост в деревне Секисово. Из-за наводнения в соседнем Казахстане увеличили сбросы с местных водохранилищ — большая вода пошла в Курганскую область. Губернатор Шумков ввел режим повышенной готовности из-за паводка. 6 апреля — в Целинном округе работали две группировки МЧС по 40 человек. В Куртамыше одноименная река подтопила 26 дворов. Прошла эвакуация 47 человек, из которых 11 дети. МЧС частично эвакуировала жителей деревни Красный Октябрь в Целинном округе. Курганские власти ухудшили прогноз по паводку и озвучили список пунктов для эвакуации. В Кургане начали отсыпать и восстанавливать дамбу.