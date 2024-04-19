19 апреля 2024

В ЯНАО появился спрос на учителей физики

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Средние зарплаты для учителей составили 44 600 рублей Фото:

В ЯНАО работодатели в 2023 году нуждались больше всего в учителях физики. Об этом URA.RU сообщила региональный представитель «Авито Работы» на Урале Елизавета Чурина.

«Среди вакансий для учителей-предметников больше всего предложений по итогам 2023 года опубликовано в ЯНАО — для учителей физики. По данным за 2023 год средние зарплатные предложения в вакансиях для учителей со всеми видами графика составили 44 600 рублей», — рассказала специалист.

Предлагаемая оплата труда меняется в зависимости от количества учебных часов, стажа учителя, уровня его образования и квалификации. Кроме того, на зарплату влияет специфика самой школы.

Жители ЯНАО пожаловались, что в школах не хватает преподавателей. Из-за этого дети получают недостаточно знаний, написала Марина Киреева на личной странице главы региона Дмитрия Артюхова в соцсети. В окружном департаменте образования сообщили, что в регионе действуют специальные проекты по привлечению учителей на Ямал. Например, по программе «Учитель для России» в школах округа трудятся 28 педагогов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ЯНАО работодатели в 2023 году нуждались больше всего в учителях физики. Об этом URA.RU сообщила региональный представитель «Авито Работы» на Урале Елизавета Чурина. «Среди вакансий для учителей-предметников больше всего предложений по итогам 2023 года опубликовано в ЯНАО — для учителей физики. По данным за 2023 год средние зарплатные предложения в вакансиях для учителей со всеми видами графика составили 44 600 рублей», — рассказала специалист. Предлагаемая оплата труда меняется в зависимости от количества учебных часов, стажа учителя, уровня его образования и квалификации. Кроме того, на зарплату влияет специфика самой школы. Жители ЯНАО пожаловались, что в школах не хватает преподавателей. Из-за этого дети получают недостаточно знаний, написала Марина Киреева на личной странице главы региона Дмитрия Артюхова в соцсети. В окружном департаменте образования сообщили, что в регионе действуют специальные проекты по привлечению учителей на Ямал. Например, по программе «Учитель для России» в школах округа трудятся 28 педагогов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...