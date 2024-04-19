В ЯНАО появился спрос на учителей физики

В ЯНАО работодатели в 2023 году нуждались больше всего в учителях физики. Об этом URA.RU сообщила региональный представитель «Авито Работы» на Урале Елизавета Чурина.
«Среди вакансий для учителей-предметников больше всего предложений по итогам 2023 года опубликовано в ЯНАО — для учителей физики. По данным за 2023 год средние зарплатные предложения в вакансиях для учителей со всеми видами графика составили 44 600 рублей», — рассказала специалист.
Предлагаемая оплата труда меняется в зависимости от количества учебных часов, стажа учителя, уровня его образования и квалификации. Кроме того, на зарплату влияет специфика самой школы.
Жители ЯНАО пожаловались, что в школах не хватает преподавателей. Из-за этого дети получают недостаточно знаний, написала Марина Киреева на личной странице главы региона Дмитрия Артюхова в соцсети. В окружном департаменте образования сообщили, что в регионе действуют специальные проекты по привлечению учителей на Ямал. Например, по программе «Учитель для России» в школах округа трудятся 28 педагогов.
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В ЯНАО работодатели в 2023 году нуждались больше всего в учителях физики. Об этом URA.RU сообщила региональный представитель «Авито Работы» на Урале Елизавета Чурина. «Среди вакансий для учителей-предметников больше всего предложений по итогам 2023 года опубликовано в ЯНАО — для учителей физики. По данным за 2023 год средние зарплатные предложения в вакансиях для учителей со всеми видами графика составили 44 600 рублей», — рассказала специалист. Предлагаемая оплата труда меняется в зависимости от количества учебных часов, стажа учителя, уровня его образования и квалификации. Кроме того, на зарплату влияет специфика самой школы. Жители ЯНАО пожаловались, что в школах не хватает преподавателей. Из-за этого дети получают недостаточно знаний, написала Марина Киреева на личной странице главы региона Дмитрия Артюхова в соцсети. В окружном департаменте образования сообщили, что в регионе действуют специальные проекты по привлечению учителей на Ямал. Например, по программе «Учитель для России» в школах округа трудятся 28 педагогов.