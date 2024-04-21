Происшествия Уровень воды в Ишиме перестал расти В реке Ишим уровень воды зафиксировался на отметке 1064 сантиметра 22 апреля 2024 в 12:48 Размер текста - 17 + В последние четыре часа вода в Ишиме оставалась на одном уровне Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Уровень воды в реке Ишим в районе города Ишим Тюменской области зафиксировался на уровне 1064 сантиметра. За прошедшие четыре часа вода не поднялась, сообщает в telegram-канале инфоцентр правительства региона со ссылкой на филиал Обь-Иртышского УГМС. «Река Ишим вблизи населенного пункта Ишим. Прирост уровня воды составил ноль сантиметров на 12:00 местного времени», — говорится в сообщении. В районе Ильинка вода в Ишиме упала на два сантиметра. А река Тобол в районе села Коркино прибавила 29 сантиметров. Ранее URA.RU рассказало, что уровень воды в Ишиме обновил исторический рекорд. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Уровень воды в реке Ишим в районе города Ишим Тюменской области зафиксировался на уровне 1064 сантиметра. За прошедшие четыре часа вода не поднялась, сообщает в telegram-канале инфоцентр правительства региона со ссылкой на филиал Обь-Иртышского УГМС. «Река Ишим вблизи населенного пункта Ишим. Прирост уровня воды составил ноль сантиметров на 12:00 местного времени», — говорится в сообщении. В районе Ильинка вода в Ишиме упала на два сантиметра. А река Тобол в районе села Коркино прибавила 29 сантиметров. Ранее URA.RU рассказало, что уровень воды в Ишиме обновил исторический рекорд. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям