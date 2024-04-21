21 апреля 2024

Уровень воды в Ишиме перестал расти

В реке Ишим уровень воды зафиксировался на отметке 1064 сантиметра
© Служба новостей «URA.RU»
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В последние четыре часа вода в Ишиме оставалась на одном уровне Фото:
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Уровень воды в реке Ишим в районе города Ишим Тюменской области зафиксировался на уровне 1064 сантиметра. За прошедшие четыре часа вода не поднялась, сообщает в telegram-канале инфоцентр правительства региона со ссылкой на филиал Обь-Иртышского УГМС.

«Река Ишим вблизи населенного пункта Ишим. Прирост уровня воды составил ноль сантиметров на 12:00 местного времени», — говорится в сообщении.

В районе Ильинка вода в Ишиме упала на два сантиметра. А река Тобол в районе села Коркино прибавила 29 сантиметров. Ранее URA.RU рассказало, что уровень воды в Ишиме обновил исторический рекорд.

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Уровень воды в реке Ишим в районе города Ишим Тюменской области зафиксировался на уровне 1064 сантиметра. За прошедшие четыре часа вода не поднялась, сообщает в telegram-канале инфоцентр правительства региона со ссылкой на филиал Обь-Иртышского УГМС. «Река Ишим вблизи населенного пункта Ишим. Прирост уровня воды составил ноль сантиметров на 12:00 местного времени», — говорится в сообщении. В районе Ильинка вода в Ишиме упала на два сантиметра. А река Тобол в районе села Коркино прибавила 29 сантиметров. Ранее URA.RU рассказало, что уровень воды в Ишиме обновил исторический рекорд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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