Уровень воды в Ишиме перестал расти

В последние четыре часа вода в Ишиме оставалась на одном уровне
новость из сюжетаПаводковый сезон в Тюменской области в 2024 году
Уровень воды в реке Ишим в районе города Ишим Тюменской области зафиксировался на уровне 1064 сантиметра. За прошедшие четыре часа вода не поднялась, сообщает в telegram-канале инфоцентр правительства региона со ссылкой на филиал Обь-Иртышского УГМС.
«Река Ишим вблизи населенного пункта Ишим. Прирост уровня воды составил ноль сантиметров на 12:00 местного времени», — говорится в сообщении.
В районе Ильинка вода в Ишиме упала на два сантиметра. А река Тобол в районе села Коркино прибавила 29 сантиметров. Ранее URA.RU рассказало, что уровень воды в Ишиме обновил исторический рекорд.
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