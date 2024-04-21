Автомобилисты ЯНАО столкнулись с новой проблемой

Жители Муравлено не могут припарковаться из-за захвата мест соседями

22 апреля 2024 в 15:37 Размер текста - 17 +

Парковочные места во дворах являются общедомовой собственностью Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Муравлено (ЯНАО) жители многоквартирных домов столкнулись с проблемой неформального захвата общественных парковочных мест. О ситуации рассказал URA.RU один из горожан на условиях анонимности «Невозможно припарковаться во дворе, потому что места занимают те, кто живет здесь долгие годы. Они на некоторых парковочных местах пишут краской номер своего автомобиля. Такие жильцы, которые буквально захватили парковочные места, агрессивно начинают доказывать свою правоту», — рассказал собеседник агентства. Представители администрации города пояснили, что земельный участок, на котором расположены многоквартирный дом и другие, входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества — общая долевая собственность владельцев квартир. «Решения о пределах использования земельного участка, в том числе о распределении парковочных мест между отдельными собственниками жилых помещений в многоквартирном доме, принимаются общим собранием собственников. По решению вопросов общего собрания собственников помещений нужно обратиться в управляющую компанию. Если обнаружены признаки противоправных действий в отношении принадлежащего имущества — автомобиля, то собственник вправе обратиться в органы внутренних дел», — пояснили в мэрии города. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Муравлено (ЯНАО) жители многоквартирных домов столкнулись с проблемой неформального захвата общественных парковочных мест. О ситуации рассказал URA.RU один из горожан на условиях анонимности «Невозможно припарковаться во дворе, потому что места занимают те, кто живет здесь долгие годы. Они на некоторых парковочных местах пишут краской номер своего автомобиля. Такие жильцы, которые буквально захватили парковочные места, агрессивно начинают доказывать свою правоту», — рассказал собеседник агентства. Представители администрации города пояснили, что земельный участок, на котором расположены многоквартирный дом и другие, входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества — общая долевая собственность владельцев квартир. «Решения о пределах использования земельного участка, в том числе о распределении парковочных мест между отдельными собственниками жилых помещений в многоквартирном доме, принимаются общим собранием собственников. По решению вопросов общего собрания собственников помещений нужно обратиться в управляющую компанию. Если обнаружены признаки противоправных действий в отношении принадлежащего имущества — автомобиля, то собственник вправе обратиться в органы внутренних дел», — пояснили в мэрии города.