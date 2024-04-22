Тюменцев приглашают украсить улицы мозаикой и постерами

В Тюмени открыт прием заявок на участие в фестивале «Морфология улиц»

22 апреля 2024 в 17:08 Размер текста - 17 +

Тюменских художников приглашают украсить улицы граффити, мозаикой или постерами Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени открылся прием заявок на участие в фестивале уличного искусства «Морфология улиц». Как рассказал URA.RU куратор проекта Максим Има, в этом году тюменских художников приглашают украсить улицы граффити, мозаикой или постерами. «В рамках проекта „Морфология улиц“ в 2024 году мы не отказываемся от муралов и изобразительности, но ждем от участников новых и смелых идей. Это может быть что угодно: мозаика, ассамбляжи, постеры, кинетические объекты или другие формы искусства, при создании которых авторы смогут либо сплотить вокруг себя группу участников, либо создать объект, который имел бы возможность интерактивно взаимодействовать с городом. Мы решили сфокусироваться на коллективном творчестве и сделать акцент на арт-лабораториях. Хотим, чтобы жители Тюмени вместе с художниками стали частью творческой силы и приняли активное участие в создании работ для проекта паблик-арта», — рассказал URA.RU куратор «Морфологии улиц» художник из Санкт-Петербурга Максим Има. Заявки принимаются до 5 мая, результаты объявят 14 мая. Открытие фестиваля «Морфология улиц» пройдет 13 июля. Фестиваль проходит в Тюмени с 2017 года, за это время на зданиях города уже было создано более 100 произведений. С 2023 года проект «Морфология улиц» получил статус международного фестиваля, утвердив позицию Тюмени как одного из ведущих центров паблик-арта в России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени открылся прием заявок на участие в фестивале уличного искусства «Морфология улиц». Как рассказал URA.RU куратор проекта Максим Има, в этом году тюменских художников приглашают украсить улицы граффити, мозаикой или постерами. «В рамках проекта „Морфология улиц“ в 2024 году мы не отказываемся от муралов и изобразительности, но ждем от участников новых и смелых идей. Это может быть что угодно: мозаика, ассамбляжи, постеры, кинетические объекты или другие формы искусства, при создании которых авторы смогут либо сплотить вокруг себя группу участников, либо создать объект, который имел бы возможность интерактивно взаимодействовать с городом. Мы решили сфокусироваться на коллективном творчестве и сделать акцент на арт-лабораториях. Хотим, чтобы жители Тюмени вместе с художниками стали частью творческой силы и приняли активное участие в создании работ для проекта паблик-арта», — рассказал URA.RU куратор «Морфологии улиц» художник из Санкт-Петербурга Максим Има. Заявки принимаются до 5 мая, результаты объявят 14 мая. Открытие фестиваля «Морфология улиц» пройдет 13 июля. Фестиваль проходит в Тюмени с 2017 года, за это время на зданиях города уже было создано более 100 произведений. С 2023 года проект «Морфология улиц» получил статус международного фестиваля, утвердив позицию Тюмени как одного из ведущих центров паблик-арта в России.