В ЯНАО вахтовики убили мужчину и спали рядом с его телом

23 апреля 2024 в 15:26 Размер текста - 17 +

Следственные органы устанавливают обстоятельства происшествия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Новом Уренгое трое вахтовиков убили случайного собутыльника из Омска и проспали с его трупом всю ночь. Тело 44-летнего мужчины обнаружил утром мастер, который зашел за рабочими. Вахтовики задержаны, ведется следствие, сообщает в Telegram СУ СК округа. «По данным следствия, в городе Новый Уренгой 22 апреля 2024 года в квартире, где временно проживали рабочие-вахтовики, обнаружено тело жителя Омской области, накануне прибывшего для работы вахтовым методом в ЯНАО», — говорится в сообщении. По предварительной информации, трое рабочих познакомились на вокзале с 44-летним омичем. Они пригласили его на съемную квартиру, где всю ночь выпивали. Застолье переросло в конфликт и насилие. «Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, они оставили тело мужчины на месте преступления и улеглись спать. Утром в связи с их невыходом на работу в квартиру зашел мастер, который и обнаружил тело потерпевшего», — комментирует происшествие следственное управление. Подозреваемые задержаны. Обстоятельств происшествия устанавливаются. Ранее сообщалось, что жительнице Салехарда (ЯНАО) вынесли приговор за покушение на убийство своего сожителя. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по ЯНАО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Новом Уренгое трое вахтовиков убили случайного собутыльника из Омска и проспали с его трупом всю ночь. Тело 44-летнего мужчины обнаружил утром мастер, который зашел за рабочими. Вахтовики задержаны, ведется следствие, сообщает в Telegram СУ СК округа. «По данным следствия, в городе Новый Уренгой 22 апреля 2024 года в квартире, где временно проживали рабочие-вахтовики, обнаружено тело жителя Омской области, накануне прибывшего для работы вахтовым методом в ЯНАО», — говорится в сообщении. По предварительной информации, трое рабочих познакомились на вокзале с 44-летним омичем. Они пригласили его на съемную квартиру, где всю ночь выпивали. Застолье переросло в конфликт и насилие. «Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, они оставили тело мужчины на месте преступления и улеглись спать. Утром в связи с их невыходом на работу в квартиру зашел мастер, который и обнаружил тело потерпевшего», — комментирует происшествие следственное управление. Подозреваемые задержаны. Обстоятельств происшествия устанавливаются. Ранее сообщалось, что жительнице Салехарда (ЯНАО) вынесли приговор за покушение на убийство своего сожителя. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по ЯНАО.