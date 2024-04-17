Жительницу Салехарда отправили в колонию за попытку убить сожителя

Жительнице Салехарда (ЯНАО) вынесли приговор за покушение на убийство своего сожителя. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по ЯНАО.
«Виновница приговорена к восьми годам лишения свободы за покушение на убийство своего сожителя. Инцидент произошел во время употребления алкоголя, в результате чего между сожителями возник конфликт. В ходе этого женщина нанесла мужчине несколько ударов ножом в область шеи и груди», — сообщается на официальном сайте Следкома по ЯНАО.
Пострадавший был экстренно госпитализирован после того, как родственник вызвал скорую помощь. Суд признал действия женщины покушением на убийство и вынес обвинительный приговор.
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Жительнице Салехарда (ЯНАО) вынесли приговор за покушение на убийство своего сожителя. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по ЯНАО. «Виновница приговорена к восьми годам лишения свободы за покушение на убийство своего сожителя. Инцидент произошел во время употребления алкоголя, в результате чего между сожителями возник конфликт. В ходе этого женщина нанесла мужчине несколько ударов ножом в область шеи и груди», — сообщается на официальном сайте Следкома по ЯНАО. Пострадавший был экстренно госпитализирован после того, как родственник вызвал скорую помощь. Суд признал действия женщины покушением на убийство и вынес обвинительный приговор.