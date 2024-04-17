17 апреля 2024

Жительницу Салехарда отправили в колонию за попытку убить сожителя

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему криминал. Курган, убийство, нападение, убийство, кухонный нож, нож, криминал, рука с ножом, бытовое насилие
Женщина приговорена к восьми годам лишения свободы Фото:

Жительнице Салехарда (ЯНАО) вынесли приговор за покушение на убийство своего сожителя. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по ЯНАО.

«Виновница приговорена к восьми годам лишения свободы за покушение на убийство своего сожителя. Инцидент произошел во время употребления алкоголя, в результате чего между сожителями возник конфликт. В ходе этого женщина нанесла мужчине несколько ударов ножом в область шеи и груди», — сообщается на официальном сайте Следкома по ЯНАО.

Пострадавший был экстренно госпитализирован после того, как родственник вызвал скорую помощь. Суд признал действия женщины покушением на убийство и вынес обвинительный приговор.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительнице Салехарда (ЯНАО) вынесли приговор за покушение на убийство своего сожителя. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по ЯНАО. «Виновница приговорена к восьми годам лишения свободы за покушение на убийство своего сожителя. Инцидент произошел во время употребления алкоголя, в результате чего между сожителями возник конфликт. В ходе этого женщина нанесла мужчине несколько ударов ножом в область шеи и груди», — сообщается на официальном сайте Следкома по ЯНАО. Пострадавший был экстренно госпитализирован после того, как родственник вызвал скорую помощь. Суд признал действия женщины покушением на убийство и вынес обвинительный приговор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...