Жительницу Салехарда отправили в колонию за попытку убить сожителя

18 апреля 2024 в 11:19 Размер текста - 17 +

Женщина приговорена к восьми годам лишения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительнице Салехарда (ЯНАО) вынесли приговор за покушение на убийство своего сожителя. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по ЯНАО. «Виновница приговорена к восьми годам лишения свободы за покушение на убийство своего сожителя. Инцидент произошел во время употребления алкоголя, в результате чего между сожителями возник конфликт. В ходе этого женщина нанесла мужчине несколько ударов ножом в область шеи и груди», — сообщается на официальном сайте Следкома по ЯНАО. Пострадавший был экстренно госпитализирован после того, как родственник вызвал скорую помощь. Суд признал действия женщины покушением на убийство и вынес обвинительный приговор. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительнице Салехарда (ЯНАО) вынесли приговор за покушение на убийство своего сожителя. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по ЯНАО. «Виновница приговорена к восьми годам лишения свободы за покушение на убийство своего сожителя. Инцидент произошел во время употребления алкоголя, в результате чего между сожителями возник конфликт. В ходе этого женщина нанесла мужчине несколько ударов ножом в область шеи и груди», — сообщается на официальном сайте Следкома по ЯНАО. Пострадавший был экстренно госпитализирован после того, как родственник вызвал скорую помощь. Суд признал действия женщины покушением на убийство и вынес обвинительный приговор.