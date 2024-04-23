Врач рассказала, сколько нужно спать, чтобы быстро худеть

Чтобы избежать ожирения и диабета рекомендуется спать не менее шести часов. Об этом рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог группы компаний BestDoctor Шафаг Садыгова.
По словам специалиста, дефицит сна у человека возникает, когда он спит менее шести часов. Из-за недосыпа может нарушиться синтез различных гормонов. «Так развитию ожирения может способствовать дисбаланс двух основных гормонов — лептина, который подавляет аппетит, а также грелина, который повышает аппетит», — заявила Шафаг Садыгова в беседе с «
Врач уточнила, что качественный сон наоборот способствует похудению. Для того чтобы нормализовать его, перед тем, как лечь спать не нужно работать или заниматься какими-то домашними делами. Также Садыгова порекомендовала проветрить комнату перед сном, а также использовать шторы, которые не пропускают свет.
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