Врач рассказала, сколько нужно спать, чтобы быстро худеть

Врач Садыгова: сон более шести часов способствует похудению
© Служба новостей «URA.RU»
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Перед сном помещение нужно проветрить, заявила Шафаг Садыгова Фото:

Чтобы избежать ожирения и диабета рекомендуется спать не менее шести часов. Об этом рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог группы компаний BestDoctor Шафаг Садыгова.

По словам специалиста, дефицит сна у человека возникает, когда он спит менее шести часов. Из-за недосыпа может нарушиться синтез различных гормонов. «Так развитию ожирения может способствовать дисбаланс двух основных гормонов — лептина, который подавляет аппетит, а также грелина, который повышает аппетит», — заявила Шафаг Садыгова в беседе с «Газетой.Ru».

Врач уточнила, что качественный сон наоборот способствует похудению. Для того чтобы нормализовать его, перед тем, как лечь спать не нужно работать или заниматься какими-то домашними делами. Также Садыгова порекомендовала проветрить комнату перед сном, а также использовать шторы, которые не пропускают свет.

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Чтобы избежать ожирения и диабета рекомендуется спать не менее шести часов. Об этом рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог группы компаний BestDoctor Шафаг Садыгова. По словам специалиста, дефицит сна у человека возникает, когда он спит менее шести часов. Из-за недосыпа может нарушиться синтез различных гормонов. «Так развитию ожирения может способствовать дисбаланс двух основных гормонов — лептина, который подавляет аппетит, а также грелина, который повышает аппетит», — заявила Шафаг Садыгова в беседе с «Газетой.Ru». Врач уточнила, что качественный сон наоборот способствует похудению. Для того чтобы нормализовать его, перед тем, как лечь спать не нужно работать или заниматься какими-то домашними делами. Также Садыгова порекомендовала проветрить комнату перед сном, а также использовать шторы, которые не пропускают свет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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