Бизнес Ямала не адаптировался к санкциям и сбрасывает активы. Инфографика

Выручка от продажи активов в ЯНАО составила почти 15 млрд рублей

24 апреля 2024 в 13:44 Размер текста - 17 +

Крупный бизнес ЯНАО пока не адаптировался к санкциям 2022—2023 годов. Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Крупные и средние предприятия ЯНАО продолжают адаптироваться к условиям санкций. В 2023 году ямальский бизнес продал активов в 3,7 раза больше по сравнению с 2022 годом. Выручка компаний составила почти 15 млрд рублей, сообщают аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. По объемам реализации основных средств ЯНАО занимает пятую строчку по стране. «Увеличил реализацию своих основных фондов бизнес в Магаданской области (рост в 5,4 раза), Крыму (в 4,6 раза), Ивановской области (в 4,2 раза), Волгоградской области (в 4 раза), Ямало-Ненецком автономном округе (в 3,7 раза), Белгородской области (в 2,9 раза), Костромской области (в 2,8 раза), Коми (в 2,7 раза), Саратовской области (в 2,6 раза) и Курганской области (в 2,5 раза)», — сообщают аналитики сети. Таким образом, по объемам реализации основных средств округ занимает пятую строчку по стране. Выручка ямальского бизнеса от продаж активов составила 14 891 015 тысяч рублей (плюс 269,7%). По мнению аналитиков, пик роста активности по продаже основных средств пришелся на 2022 год — год санкций и ухода иностранных компаний из России. В 2023 году началась стабилизация бизнеса с отечественными корнями. Она характерна для большинства регионов России. Рост продаж активов свидетельствует об отсутствии этой тенденции. В 2023 году уральский бизнес продал активов более чем на 57,5 млрд рублей. За год показатель в УрФО увеличился на 4,5% и особенно — на Ямале и в Курганской области. Ранее сообщалось, что Ямало-Ненецкий АО стал лидером «тюменской матрешки» по объему прибыли. Как сообщает Тюменьстат, данный показатель в январе 2024 года составил 186,5 млрд рублей. По объемам реализации основных средств округ занимает пятую строчку по стране. URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Крупные и средние предприятия ЯНАО продолжают адаптироваться к условиям санкций. В 2023 году ямальский бизнес продал активов в 3,7 раза больше по сравнению с 2022 годом. Выручка компаний составила почти 15 млрд рублей, сообщают аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. По объемам реализации основных средств ЯНАО занимает пятую строчку по стране. «Увеличил реализацию своих основных фондов бизнес в Магаданской области (рост в 5,4 раза), Крыму (в 4,6 раза), Ивановской области (в 4,2 раза), Волгоградской области (в 4 раза), Ямало-Ненецком автономном округе (в 3,7 раза), Белгородской области (в 2,9 раза), Костромской области (в 2,8 раза), Коми (в 2,7 раза), Саратовской области (в 2,6 раза) и Курганской области (в 2,5 раза)», — сообщают аналитики сети. Таким образом, по объемам реализации основных средств округ занимает пятую строчку по стране. Выручка ямальского бизнеса от продаж активов составила 14 891 015 тысяч рублей (плюс 269,7%). По мнению аналитиков, пик роста активности по продаже основных средств пришелся на 2022 год — год санкций и ухода иностранных компаний из России. В 2023 году началась стабилизация бизнеса с отечественными корнями. Она характерна для большинства регионов России. Рост продаж активов свидетельствует об отсутствии этой тенденции. В 2023 году уральский бизнес продал активов более чем на 57,5 млрд рублей. За год показатель в УрФО увеличился на 4,5% и особенно — на Ямале и в Курганской области. Ранее сообщалось, что Ямало-Ненецкий АО стал лидером «тюменской матрешки» по объему прибыли. Как сообщает Тюменьстат, данный показатель в январе 2024 года составил 186,5 млрд рублей.