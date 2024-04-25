Тюменцы отказываются от детей из-за их проблем с психикой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Юргамыш. Курган, зима, школьник, подросток, одиночество, студенты, шкоольник
Детей возвращают из-за их проблем с психикой, плохого здоровья приемных родителей или ссор между взрослыми и подростками Фото:

Одной из основных причин, по которым жители Тюменской области возвращают взятых в семью детей обратно под опеку государства, является обострение психических заболеваний у несовершеннолетних. Об этом URA.RU сообщили в правительстве региона.

«В 2022—2023 годах органом опеки и попечительства отменено 85 решений о передаче ребенка на воспитание в семью. Из них 70 детей помещены под надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Как правило, это дети в возрасте старше 10 лет. Причин для возврата несколько. В частности, ухудшение состояния здоровья детей, связанное с обострением психического заболевания», — рассказали власти.

Другими поводами стали:

  • ухудшение здоровья замещающих родителей;
  • нарушение детско-родительских отношений;
  • отсутствие взаимопонимания между подопечным и опекуном.

Ранее URA.RU писало, что тюменцы стали чаще отказываться от взятых под опеку подростков-сирот. Для того, чтобы решить проблему, одна из общественных организаций хочет получить президентский грант на разработку обучающей программы для приемных родителей, где им будут объяснять, как взаимодействовать именно с этой категорией несовершеннолетних.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Одной из основных причин, по которым жители Тюменской области возвращают взятых в семью детей обратно под опеку государства, является обострение психических заболеваний у несовершеннолетних. Об этом URA.RU сообщили в правительстве региона. «В 2022—2023 годах органом опеки и попечительства отменено 85 решений о передаче ребенка на воспитание в семью. Из них 70 детей помещены под надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Как правило, это дети в возрасте старше 10 лет. Причин для возврата несколько. В частности, ухудшение состояния здоровья детей, связанное с обострением психического заболевания», — рассказали власти. Другими поводами стали: Ранее URA.RU писало, что тюменцы стали чаще отказываться от взятых под опеку подростков-сирот. Для того, чтобы решить проблему, одна из общественных организаций хочет получить президентский грант на разработку обучающей программы для приемных родителей, где им будут объяснять, как взаимодействовать именно с этой категорией несовершеннолетних.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...