Тюменцы отказываются от детей из-за их проблем с психикой

25 апреля 2024 в 21:20 Размер текста - 17 +

Детей возвращают из-за их проблем с психикой, плохого здоровья приемных родителей или ссор между взрослыми и подростками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Одной из основных причин, по которым жители Тюменской области возвращают взятых в семью детей обратно под опеку государства, является обострение психических заболеваний у несовершеннолетних. Об этом URA.RU сообщили в правительстве региона. «В 2022—2023 годах органом опеки и попечительства отменено 85 решений о передаче ребенка на воспитание в семью. Из них 70 детей помещены под надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Как правило, это дети в возрасте старше 10 лет. Причин для возврата несколько. В частности, ухудшение состояния здоровья детей, связанное с обострением психического заболевания», — рассказали власти. Другими поводами стали: ухудшение здоровья замещающих родителей;

нарушение детско-родительских отношений;

отсутствие взаимопонимания между подопечным и опекуном. Ранее URA.RU писало, что тюменцы стали чаще отказываться от взятых под опеку подростков-сирот. Для того, чтобы решить проблему, одна из общественных организаций хочет получить президентский грант на разработку обучающей программы для приемных родителей, где им будут объяснять, как взаимодействовать именно с этой категорией несовершеннолетних. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Одной из основных причин, по которым жители Тюменской области возвращают взятых в семью детей обратно под опеку государства, является обострение психических заболеваний у несовершеннолетних. Об этом URA.RU сообщили в правительстве региона. «В 2022—2023 годах органом опеки и попечительства отменено 85 решений о передаче ребенка на воспитание в семью. Из них 70 детей помещены под надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Как правило, это дети в возрасте старше 10 лет. Причин для возврата несколько. В частности, ухудшение состояния здоровья детей, связанное с обострением психического заболевания», — рассказали власти. Другими поводами стали: Ранее URA.RU писало, что тюменцы стали чаще отказываться от взятых под опеку подростков-сирот. Для того, чтобы решить проблему, одна из общественных организаций хочет получить президентский грант на разработку обучающей программы для приемных родителей, где им будут объяснять, как взаимодействовать именно с этой категорией несовершеннолетних.