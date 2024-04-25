В Тюмени пропал 9-летний мальчик

В Тюмени пропал 9-летний Кирилл Исаев. Ориентировки разместил у себя поисковый отряд «Белая Сова Тюмень». Мальчик ушел из лома 26 апреля в 10 утра.
«Внимание, пропал ребенок Исаев Кирилл. 26 апреля в 10:00 ушел из дома в СНТ „Поле Чудес“ и до настоящего времени его местонахождение неизвестно», — указано в ориентировке.
Мальчик был одет в бело-голубую куртку, красные спортивные трико, камуфляжные кроссовки. В качестве особых примет указан шрам на правом виске от ветрянки. Информацию о местонахождении ребенка просят сообщить по телефону 02/102 (полиция), +7 (3452) 79-98-72 — (ОП №6 г. Тюмени), +7 932-32-39-911 — (волонтеры ПО «Белая Сова — Тюмень»).
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В Тюмени пропал 9-летний Кирилл Исаев. Ориентировки разместил у себя поисковый отряд «Белая Сова Тюмень». Мальчик ушел из лома 26 апреля в 10 утра. «Внимание, пропал ребенок Исаев Кирилл. 26 апреля в 10:00 ушел из дома в СНТ „Поле Чудес“ и до настоящего времени его местонахождение неизвестно», — указано в ориентировке. Мальчик был одет в бело-голубую куртку, красные спортивные трико, камуфляжные кроссовки. В качестве особых примет указан шрам на правом виске от ветрянки. Информацию о местонахождении ребенка просят сообщить по телефону 02/102 (полиция), +7 (3452) 79-98-72 — (ОП №6 г. Тюмени), +7 932-32-39-911 — (волонтеры ПО «Белая Сова — Тюмень»).