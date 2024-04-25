25 апреля 2024

В Тюмени пропал 9-летний мальчик

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети. Тюмень, ребенок, детская площадка, горка, дети, мальчик, мальчик на самокате, ребенок на самокате, дети на самокатах
Мальчик ушел из дома утром и не вернулся Фото:

В Тюмени пропал 9-летний Кирилл Исаев. Ориентировки разместил у себя поисковый отряд «Белая Сова Тюмень». Мальчик ушел из лома 26 апреля в 10 утра.

«Внимание, пропал ребенок Исаев Кирилл. 26 апреля в 10:00 ушел из дома в СНТ „Поле Чудес“ и до настоящего времени его местонахождение неизвестно», — указано в ориентировке.

Мальчик был одет в бело-голубую куртку, красные спортивные трико, камуфляжные кроссовки. В качестве особых примет указан шрам на правом виске от ветрянки. Информацию о местонахождении ребенка просят сообщить по телефону 02/102 (полиция), +7 (3452) 79-98-72 — (ОП №6 г. Тюмени), +7 932-32-39-911 — (волонтеры ПО «Белая Сова — Тюмень»).

Ориентировка на пропавшего ребенка
Ориентировка на пропавшего ребенка
Фото:

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В Тюмени пропал 9-летний Кирилл Исаев. Ориентировки разместил у себя поисковый отряд «Белая Сова Тюмень». Мальчик ушел из лома 26 апреля в 10 утра. «Внимание, пропал ребенок Исаев Кирилл. 26 апреля в 10:00 ушел из дома в СНТ „Поле Чудес“ и до настоящего времени его местонахождение неизвестно», — указано в ориентировке. Мальчик был одет в бело-голубую куртку, красные спортивные трико, камуфляжные кроссовки. В качестве особых примет указан шрам на правом виске от ветрянки. Информацию о местонахождении ребенка просят сообщить по телефону 02/102 (полиция), +7 (3452) 79-98-72 — (ОП №6 г. Тюмени), +7 932-32-39-911 — (волонтеры ПО «Белая Сова — Тюмень»).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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