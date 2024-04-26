26 апреля 2024

Автомобиль превратился в груду железа после ДТП на «трассе смерти» в ЯНАО. Фото

«Госавтоинспекция Ямала: на трассе Сургут-Салехард произошло ДТП
© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, столкновение, дтп, авария, перевернутая машина
В ДТП на «трассе смерти» в ЯНАО пострадал водитель легкового автомобиля (архивное фото) Фото:

На трассе Сургут-Салехард в дорожно-транспортном происшествии пострадал водитель легкового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба госавтоинспекции ЯНАО. Данный дорожный участок в народе называют «трассой смерти» из-за частых аварий.

«По предварительной информации водитель отечественного транспорта столкнулся с грузовым фургоном. В результате ДТП водитель легковушки доставлен в медицинское учреждение», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале «Госавтоинспекция Ямала», прикладывая соответствующие фото. По кадрам с места происшествия видно, что автомобиль сильно поврежден.

Происшествие произошло 27 апреля на 427 километре автодороги. Причины ДТП выясняются. Сотрудники Госавтоинспекции призывают быть внимательнее на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.

Последствия ДТП на трассе «Сургут — Салехард»
Последствия ДТП на трассе «Сургут — Салехард»
Фото:

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На трассе Сургут-Салехард в дорожно-транспортном происшествии пострадал водитель легкового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба госавтоинспекции ЯНАО. Данный дорожный участок в народе называют «трассой смерти» из-за частых аварий. «По предварительной информации водитель отечественного транспорта столкнулся с грузовым фургоном. В результате ДТП водитель легковушки доставлен в медицинское учреждение», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале «Госавтоинспекция Ямала», прикладывая соответствующие фото. По кадрам с места происшествия видно, что автомобиль сильно поврежден. Происшествие произошло 27 апреля на 427 километре автодороги. Причины ДТП выясняются. Сотрудники Госавтоинспекции призывают быть внимательнее на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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