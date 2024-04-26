Автомобиль превратился в груду железа после ДТП на «трассе смерти» в ЯНАО. Фото

«Госавтоинспекция Ямала: на трассе Сургут-Салехард произошло ДТП

27 апреля 2024 в 13:28 Размер текста - 17 +

В ДТП на «трассе смерти» в ЯНАО пострадал водитель легкового автомобиля (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На трассе Сургут-Салехард в дорожно-транспортном происшествии пострадал водитель легкового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба госавтоинспекции ЯНАО. Данный дорожный участок в народе называют «трассой смерти» из-за частых аварий. «По предварительной информации водитель отечественного транспорта столкнулся с грузовым фургоном. В результате ДТП водитель легковушки доставлен в медицинское учреждение», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале «Госавтоинспекция Ямала», прикладывая соответствующие фото. По кадрам с места происшествия видно, что автомобиль сильно поврежден. Происшествие произошло 27 апреля на 427 километре автодороги. Причины ДТП выясняются. Сотрудники Госавтоинспекции призывают быть внимательнее на дорогах и соблюдать правила дорожного движения. Последствия ДТП на трассе «Сургут — Салехард» telegram-канал «Госавтоинспекция Ямала» Фото: Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На трассе Сургут-Салехард в дорожно-транспортном происшествии пострадал водитель легкового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба госавтоинспекции ЯНАО. Данный дорожный участок в народе называют «трассой смерти» из-за частых аварий. «По предварительной информации водитель отечественного транспорта столкнулся с грузовым фургоном. В результате ДТП водитель легковушки доставлен в медицинское учреждение», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале «Госавтоинспекция Ямала», прикладывая соответствующие фото. По кадрам с места происшествия видно, что автомобиль сильно поврежден. Происшествие произошло 27 апреля на 427 километре автодороги. Причины ДТП выясняются. Сотрудники Госавтоинспекции призывают быть внимательнее на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.