В Новом Уренгое полицейские задержали студента по экстремистской статье

В Новом Уренгое юноша попал под суд за экстремистскую деятельность Фото: Илья Московец © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) сотрудники транспортной полиции задержали во время пары студента. Ему предъявили обвинение в публичной демонстрации нацистской символики, что, согласно законодательству РФ относится к экстремистской деятельности, сообщает пресс-служба управления транспортной полиции по УрФО на транспорте.

«В одной из популярных соцсетей на личной странице, насчитывающей 170 подписчиков, молодой человек выложил нацистскую символику, публичное демонстрирование которой запрещено федеральным законодательством. Гражданина задержали прямо во время пары в учебном заведении», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте.

Молодой человек при первичном опросе признал факт размещения запрещенной символики. Он пояснил, что разместил пост по глупости и не преследовал цели ее пропаганды. В отношении задержанного составлен административный протокол, материалы направлены в суд.

Согласно статье 1 ФЗ РФ от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», под экстремистской деятельностью понимается, в том числе, пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики, либо символики экстремистских организаций, а также производство, распространение и сбыт указанной символики. За данные нарушения предусмотрена административная ответственность.