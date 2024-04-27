Тюменские власти встретились с пострадавшими от паводков бизнесменами

В Ишиме власти встретились с предпринимателями, дело которых пострадало во время паводка в Ишимском районе. На встречу с бизнесменами пришла делегация из руководителей профильных ведомств и замгубернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, сообщает информационный центр правительства региона.
«Делегация руководителей профильных ведомств и организаций во главе с Заместителем Губернатора Тюменской области Андреем Пантелеевым работает в Ишимском районе. Здесь предприниматели интересовались возможностью отсрочки займов и получения помощи в уборке территорий предприятий после ухода воды», — рассказали в telegram-канале инфоцентра.
Андрей Пантелеев отметил, что несмотря на сложную ситуацию предприниматели не повышают цены. Он также рассказал, что помимо работы с уже пострадавшими предприятиями, ведется информирование о доступных мерах поддержки заранее.
Ранее URA.RU сообщало, что правительство Тюменской области рассказало о том, какие меры поддержки доступны предпринимателям, пострадавшим от паводка. Одной из таких мер стала возможность пролонгации микрозаймов.
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В Ишиме власти встретились с предпринимателями, дело которых пострадало во время паводка в Ишимском районе. На встречу с бизнесменами пришла делегация из руководителей профильных ведомств и замгубернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, сообщает информационный центр правительства региона. «Делегация руководителей профильных ведомств и организаций во главе с Заместителем Губернатора Тюменской области Андреем Пантелеевым работает в Ишимском районе. Здесь предприниматели интересовались возможностью отсрочки займов и получения помощи в уборке территорий предприятий после ухода воды», — рассказали в telegram-канале инфоцентра. Андрей Пантелеев отметил, что несмотря на сложную ситуацию предприниматели не повышают цены. Он также рассказал, что помимо работы с уже пострадавшими предприятиями, ведется информирование о доступных мерах поддержки заранее. Ранее URA.RU сообщало, что правительство Тюменской области рассказало о том, какие меры поддержки доступны предпринимателям, пострадавшим от паводка. Одной из таких мер стала возможность пролонгации микрозаймов.