Тюменские власти встретились с пострадавшими от паводков бизнесменами

Андрей Пантелеев возглавил делегацию, беседовавшую с предпринимателями Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

В Ишиме власти встретились с предпринимателями, дело которых пострадало во время паводка в Ишимском районе. На встречу с бизнесменами пришла делегация из руководителей профильных ведомств и замгубернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, сообщает информационный центр правительства региона.

«Делегация руководителей профильных ведомств и организаций во главе с Заместителем Губернатора Тюменской области Андреем Пантелеевым работает в Ишимском районе. Здесь предприниматели интересовались возможностью отсрочки займов и получения помощи в уборке территорий предприятий после ухода воды», — рассказали в telegram-канале инфоцентра.

Андрей Пантелеев отметил, что несмотря на сложную ситуацию предприниматели не повышают цены. Он также рассказал, что помимо работы с уже пострадавшими предприятиями, ведется информирование о доступных мерах поддержки заранее.

Ранее URA.RU сообщало, что правительство Тюменской области рассказало о том, какие меры поддержки доступны предпринимателям, пострадавшим от паводка. Одной из таких мер стала возможность пролонгации микрозаймов.