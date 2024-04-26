Петиция против объединения районов ЯНАО собрала более тысячи подписей

27 апреля 2024 в 21:26 Размер текста - 17 +

В ЯНАО создали петицию против создания Пуровского муниципального округа Фото: Александр Ельчищев © URA.RU Петицию против объединения Красноселькупского и Пуровского районов подписало более тысячи человек. Информация о петиции доступна на одной из онлайн-платформ для сбора подписей. «Не дадим исчезнуть нашему району. Сохраним наш край родной», — говориться в описании к петиции. На момент публикации число подписавшихся составило 1135 человек — всего в Красноселькупском районе насчитывается около 6 тыс. жителей. Агентство направило запрос на комментарий в пресс-службу окружного правительства. На момент публикации ответ не поступил. После появления информации о реформе муниципальных округов население Красноселькупского района начало активно высказываться против подобных мероприятий, опасаясь негативных последствий. Позднее власти отложили вопрос о слиянии территорий из-за общественного возмущения в упраздняемых муниципалитетах. Ранее URA.RU сообщало о том, что жители Приуральского района ЯНАО собирают подписи против объединения с Лабытнанги. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Петицию против объединения Красноселькупского и Пуровского районов подписало более тысячи человек. Информация о петиции доступна на одной из онлайн-платформ для сбора подписей. «Не дадим исчезнуть нашему району. Сохраним наш край родной», — говориться в описании к петиции. На момент публикации число подписавшихся составило 1135 человек — всего в Красноселькупском районе насчитывается около 6 тыс. жителей. Агентство направило запрос на комментарий в пресс-службу окружного правительства. На момент публикации ответ не поступил. После появления информации о реформе муниципальных округов население Красноселькупского района начало активно высказываться против подобных мероприятий, опасаясь негативных последствий. Позднее власти отложили вопрос о слиянии территорий из-за общественного возмущения в упраздняемых муниципалитетах. Ранее URA.RU сообщало о том, что жители Приуральского района ЯНАО собирают подписи против объединения с Лабытнанги.