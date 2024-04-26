26 апреля 2024

Петиция против объединения районов ЯНАО собрала более тысячи подписей

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг против цианидов. Невьянск, подписи, петиция
В ЯНАО создали петицию против создания Пуровского муниципального округа Фото:

Петицию против объединения Красноселькупского и Пуровского районов подписало более тысячи человек. Информация о петиции доступна на одной из онлайн-платформ для сбора подписей.

«Не дадим исчезнуть нашему району. Сохраним наш край родной», — говориться в описании к петиции. На момент публикации число подписавшихся составило 1135 человек — всего в Красноселькупском районе насчитывается около 6 тыс. жителей.

Агентство направило запрос на комментарий в пресс-службу окружного правительства. На момент публикации ответ не поступил.

После появления информации о реформе муниципальных округов население Красноселькупского района начало активно высказываться против подобных мероприятий, опасаясь негативных последствий. Позднее власти отложили вопрос о слиянии территорий из-за общественного возмущения в упраздняемых муниципалитетах. Ранее URA.RU сообщало о том, что жители Приуральского района ЯНАО собирают подписи против объединения с Лабытнанги.

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Петицию против объединения Красноселькупского и Пуровского районов подписало более тысячи человек. Информация о петиции доступна на одной из онлайн-платформ для сбора подписей. «Не дадим исчезнуть нашему району. Сохраним наш край родной», — говориться в описании к петиции. На момент публикации число подписавшихся составило 1135 человек — всего в Красноселькупском районе насчитывается около 6 тыс. жителей. Агентство направило запрос на комментарий в пресс-службу окружного правительства. На момент публикации ответ не поступил. После появления информации о реформе муниципальных округов население Красноселькупского района начало активно высказываться против подобных мероприятий, опасаясь негативных последствий. Позднее власти отложили вопрос о слиянии территорий из-за общественного возмущения в упраздняемых муниципалитетах. Ранее URA.RU сообщало о том, что жители Приуральского района ЯНАО собирают подписи против объединения с Лабытнанги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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