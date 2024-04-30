WSJ: в НАТО испугались нападения на Латвию и провели там учения

30 апреля 2024 в 12:34 Размер текста - 17 +

НАТО в ходе учений старается не использовать названия стран и имена реальных противников Фото: Army Spc. Ryan Parr / U.S. Department of Defense В марте в Латвии на учениях «Хрустальная стрела» военнослужащие из 14 стран НАТО отрабатывали план действий в случае вторжения противника на территорию балтийской республики и их движения в сторону Риги. Об этом сообщили в газете The Wall Street Journal. «Самое главное — продемонстрировать готовность действовать быстро и разворачивать силы для защиты границ Латвии и НАТО», — передает газета слова полковника латвийской армии Оскара Кудлиса, командовавшего бригадой бронетехники в ходе учений. Авторы статьи отметили, что в ходе учений сценарий предполагал, что «вражеские силы пересекли» границу Латвии с РФ и направляются к столице страны. В материале сообщили, что НАТО во время учений старается не брать названия стран и имена реальных противников. Целью военных стало оттеснение «захватчиков» в болота, где их танки могли застрять. В газете подчеркнули, что «захватчиками» выступали силы под командованием латвийского подполковника Гайдиса Ландратова и американские военнослужащие, представляющие вымышленное государство Оккакус. Командовавший обороняющимися силами канадский подполковник Джонатан Кокс, в чьем составе были военные из 11 стран, занял оборонительные позиции при начале «вторжения» с надеждой получить информацию о нападающей стороне. Его подразделения столкнулись с проблемами, связанными с языковыми барьерами и средствами связи. Кокс отметил, что работа средствами связи была неполной, и указал, что проблемы с коммуникацией возникают в разных ситуациях. Учения НАТО Steadfast Defender 2024 проходят в Европе с февраля по май 2024 года. В них участвует 90 тысяч военнослужащих из стран альянса. На учениях в Польше уже погиб испанский солдат, сообщает «Царьград». Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что учения НАТО Steadfast Defender — это провокационная демонстрация силы. Однако Россию таким не запугать, передает «Общественное Телевидение России». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В марте в Латвии на учениях «Хрустальная стрела» военнослужащие из 14 стран НАТО отрабатывали план действий в случае вторжения противника на территорию балтийской республики и их движения в сторону Риги. Об этом сообщили в газете The Wall Street Journal. «Самое главное — продемонстрировать готовность действовать быстро и разворачивать силы для защиты границ Латвии и НАТО», — передает газета слова полковника латвийской армии Оскара Кудлиса, командовавшего бригадой бронетехники в ходе учений. Авторы статьи отметили, что в ходе учений сценарий предполагал, что «вражеские силы пересекли» границу Латвии с РФ и направляются к столице страны. В материале сообщили, что НАТО во время учений старается не брать названия стран и имена реальных противников. Целью военных стало оттеснение «захватчиков» в болота, где их танки могли застрять. В газете подчеркнули, что «захватчиками» выступали силы под командованием латвийского подполковника Гайдиса Ландратова и американские военнослужащие, представляющие вымышленное государство Оккакус. Командовавший обороняющимися силами канадский подполковник Джонатан Кокс, в чьем составе были военные из 11 стран, занял оборонительные позиции при начале «вторжения» с надеждой получить информацию о нападающей стороне. Его подразделения столкнулись с проблемами, связанными с языковыми барьерами и средствами связи. Кокс отметил, что работа средствами связи была неполной, и указал, что проблемы с коммуникацией возникают в разных ситуациях. Учения НАТО Steadfast Defender 2024 проходят в Европе с февраля по май 2024 года. В них участвует 90 тысяч военнослужащих из стран альянса. На учениях в Польше уже погиб испанский солдат, сообщает «Царьград». Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что учения НАТО Steadfast Defender — это провокационная демонстрация силы. Однако Россию таким не запугать, передает «Общественное Телевидение России».