30 апреля 2024

У вертолета Utair во время полета открылись двери

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Плеханово. ЮТэир-инжинеринг. Тюмень, вертолет, utair, ютэйр, ютейр, авиатехника
У самолета тюменской авиакомпании открылись двери во время взлета Фото:

У вертолета тюменской авиакомпании Utair во время полета открылись двери. Это произошло через несколько минут после вылета из Тобольска на высоте 914 метров. Информацию сообщил telegram-канал издания «РЕН ТВ».

«Вертолет Ми-8 вылетел для обследования газопровода и должен был вернуться обратно. Во время взлета у воздушного судна открылась рампа задних дверей. Экипаж доложил об этом диспетчеру и принял решение о возврате в Тобольск», — сообщает «РЕН ТВ».

Предварительно, никто в ходе инцидента не пострадал. Ранее URA.RU сообщало о том, как самолет авиакомпании Nordwind, летевший из Тюмени в Сочи, столкнулся с птицей, когда был в воздухе.

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У вертолета тюменской авиакомпании Utair во время полета открылись двери. Это произошло через несколько минут после вылета из Тобольска на высоте 914 метров. Информацию сообщил telegram-канал издания «РЕН ТВ». «Вертолет Ми-8 вылетел для обследования газопровода и должен был вернуться обратно. Во время взлета у воздушного судна открылась рампа задних дверей. Экипаж доложил об этом диспетчеру и принял решение о возврате в Тобольск», — сообщает «РЕН ТВ». Предварительно, никто в ходе инцидента не пострадал. Ранее URA.RU сообщало о том, как самолет авиакомпании Nordwind, летевший из Тюмени в Сочи, столкнулся с птицей, когда был в воздухе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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