У вертолета Utair во время полета открылись двери

01 мая 2024 в 17:02 Размер текста - 17 +

У самолета тюменской авиакомпании открылись двери во время взлета Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU У вертолета тюменской авиакомпании Utair во время полета открылись двери. Это произошло через несколько минут после вылета из Тобольска на высоте 914 метров. Информацию сообщил telegram-канал издания «РЕН ТВ». «Вертолет Ми-8 вылетел для обследования газопровода и должен был вернуться обратно. Во время взлета у воздушного судна открылась рампа задних дверей. Экипаж доложил об этом диспетчеру и принял решение о возврате в Тобольск», — сообщает «РЕН ТВ». Предварительно, никто в ходе инцидента не пострадал. Ранее URA.RU сообщало о том, как самолет авиакомпании Nordwind, летевший из Тюмени в Сочи, столкнулся с птицей, когда был в воздухе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У вертолета тюменской авиакомпании Utair во время полета открылись двери. Это произошло через несколько минут после вылета из Тобольска на высоте 914 метров. Информацию сообщил telegram-канал издания «РЕН ТВ». «Вертолет Ми-8 вылетел для обследования газопровода и должен был вернуться обратно. Во время взлета у воздушного судна открылась рампа задних дверей. Экипаж доложил об этом диспетчеру и принял решение о возврате в Тобольск», — сообщает «РЕН ТВ». Предварительно, никто в ходе инцидента не пострадал. Ранее URA.RU сообщало о том, как самолет авиакомпании Nordwind, летевший из Тюмени в Сочи, столкнулся с птицей, когда был в воздухе.