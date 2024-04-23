Самолет Nordwind из Тюмени в Сочи столкнулся с птицей

Самолет авиакомпании Nordwind, летевший из Тюмени в Сочи, столкнулся с птицей, когда был в воздухе. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT.
«23 апреля, 18:50. Рейс Тюмень — Сочи, авиакомпании „Норд Винд“. После взлета экипаж через 20 минут полета доложил диспетчеру о столкновении с птицей, на удалении пяти километров от аэродрома, на высоте 1000 футов», — говорится в сообщении.
URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается.
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Самолет авиакомпании Nordwind, летевший из Тюмени в Сочи, столкнулся с птицей, когда был в воздухе. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. «23 апреля, 18:50. Рейс Тюмень — Сочи, авиакомпании „Норд Винд“. После взлета экипаж через 20 минут полета доложил диспетчеру о столкновении с птицей, на удалении пяти километров от аэродрома, на высоте 1000 футов», — говорится в сообщении. URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается. Ранее агентство писало, что самолеты, летевшие в Тюмень, дважды за неделю подверглись лазерной атаке. Борты принадлежат авиакомпаниям «ЮТэйр» и «Ямал».