Происшествия Самолет Nordwind из Тюмени в Сочи столкнулся с птицей 24 апреля 2024 в 15:52 Размер текста - 17 + Столкновение произошло спустя 20 минут после вылета из Тюмени Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Самолет авиакомпании Nordwind, летевший из Тюмени в Сочи, столкнулся с птицей, когда был в воздухе. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. «23 апреля, 18:50. Рейс Тюмень — Сочи, авиакомпании „Норд Винд“. После взлета экипаж через 20 минут полета доложил диспетчеру о столкновении с птицей, на удалении пяти километров от аэродрома, на высоте 1000 футов», — говорится в сообщении. URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается. Ранее агентство писало, что самолеты, летевшие в Тюмень, дважды за неделю подверглись лазерной атаке. Борты принадлежат авиакомпаниям «ЮТэйр» и «Ямал». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Самолет авиакомпании Nordwind, летевший из Тюмени в Сочи, столкнулся с птицей, когда был в воздухе. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. «23 апреля, 18:50. Рейс Тюмень — Сочи, авиакомпании „Норд Винд“. После взлета экипаж через 20 минут полета доложил диспетчеру о столкновении с птицей, на удалении пяти километров от аэродрома, на высоте 1000 футов», — говорится в сообщении. URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается. Ранее агентство писало, что самолеты, летевшие в Тюмень, дважды за неделю подверглись лазерной атаке. Борты принадлежат авиакомпаниям «ЮТэйр» и «Ямал». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям