В тюменской школе произошло сильное задымление

Задымление в тюменской школе №63 не привело к открытому пожару

03 мая 2024 в 18:36 Размер текста - 17 +

Школьников и учителей эвакуировали из здания Фото: Денис Моргунов © URA.RU В школе №62 в Тюмени произошло короткое замыкание, которое не привело к пожару. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления МЧС Тюменской области. «Произошло сильное задымление из-за короткого замыкания. Обошлось без последующего горения», — пояснили URA.RU в ведомстве. URA.RU также пояснили, что на место выезжали силы МЧС, однако открытого огня не обнаружили. Другие подробности не сообщаются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В школе №62 в Тюмени произошло короткое замыкание, которое не привело к пожару. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления МЧС Тюменской области. «Произошло сильное задымление из-за короткого замыкания. Обошлось без последующего горения», — пояснили URA.RU в ведомстве. URA.RU также пояснили, что на место выезжали силы МЧС, однако открытого огня не обнаружили. Другие подробности не сообщаются.