В тюменской школе произошло сильное задымление

Задымление в тюменской школе №63 не привело к открытому пожару
© Служба новостей «URA.RU»
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Район где пропала Аня Анисимова.Тюмень, школа, школьники
Школьников и учителей эвакуировали из здания Фото:

В школе №62 в Тюмени произошло короткое замыкание, которое не привело к пожару. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления МЧС Тюменской области.

«Произошло сильное задымление из-за короткого замыкания. Обошлось без последующего горения», — пояснили URA.RU в ведомстве.

URA.RU также пояснили, что на место выезжали силы МЧС, однако открытого огня не обнаружили. Другие подробности не сообщаются.

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В школе №62 в Тюмени произошло короткое замыкание, которое не привело к пожару. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления МЧС Тюменской области. «Произошло сильное задымление из-за короткого замыкания. Обошлось без последующего горения», — пояснили URA.RU в ведомстве. URA.RU также пояснили, что на место выезжали силы МЧС, однако открытого огня не обнаружили. Другие подробности не сообщаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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