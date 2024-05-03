В тюменской школе произошло сильное задымление

Школьников и учителей эвакуировали из здания
В школе №62 в Тюмени произошло короткое замыкание, которое не привело к пожару. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления МЧС Тюменской области.
«Произошло сильное задымление из-за короткого замыкания. Обошлось без последующего горения», — пояснили URA.RU в ведомстве.
URA.RU также пояснили, что на место выезжали силы МЧС, однако открытого огня не обнаружили. Другие подробности не сообщаются.
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