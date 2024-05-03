В Тюменской области появятся пять новых мест для отдыха. Фото

04 мая 2024 в 19:10 Размер текста - 17 +

В Тюмени благоустроят территорию по улице Карла Маркса, 110а (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU Тюменцы выбрали дизайн-проекты пяти общественных территорий. В частности, была определена озелененная зона общественного пространства от проезда Заречный по улице Эрвье. Об этом сообщил глава города Руслан Кухарук. «Вчера мы провели заседание комиссии по подведению итогов рейтингового голосования. Для всех пяти территорий Тюменцы выбрали дизайн-проекты. Общественные городские территории обязательно будут благоустроены в рамках федерального проекта „Формирование комфортной городской среды“ президентского нацпроекта „Жилье и городская среда“», — написал Кухарук в telegram-канале. Работы по благоустройству пройдут в 2025 году. Был определен внешний вид пяти пространств города: Озелененная зона общественного пространства в районе улицы Юрия Семовских, 8. За первый вариант дизайн-проекта отдано 20 970 голосов.

Территория по проезду Солнечный от проезда Заречный до улицы Эрвье. Первый вариант дизайн-проекта одержал победу с 18 133 голосами.

Озелененная зона общественного пространства по улице Карла Маркса, 110а. Первый дизайн-проект — 15 925 голосов.

Озелененная зона общественного пространства по проезду Геологоразведчиков от улицы Тульской до дома № 42. Дизайн-проект набрал 15 056 голосов.

Территория по улице Мельничной. Первый дизайн-проект — 13 529 голосов. По словам Кухарука, сейчас архитекторы и дизайнеры проанализируют все поступившие во время обсуждения проектов и голосования предложения и разработают проектно-сметную документацию. На федеральной платформе с 15 марта по 30 апреля было зафиксировано более 114 тысяч голосов, а в 2023 году в голосовании приняли участие 93 тысяч человек. Будущее пространство в районе улицы Юрия Семовских, 8 Фото: telegram-канал Руслана Кухарука Территория по проезду Солнечный от проезда Заречный до улицы Эрвье Фото: telegram-канал Руслана Кухарука Пространство по улице Карла Маркса, 110а Фото: telegram-канал Руслана Кухарука Пространство по проезду Геологоразведчиков от улицы Тульской до дома № 42 Фото: telegram-канал Руслана Кухарука Территория по улице Мельничной Фото: telegram-канал Руслана Кухарука Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тюменцы выбрали дизайн-проекты пяти общественных территорий. В частности, была определена озелененная зона общественного пространства от проезда Заречный по улице Эрвье. Об этом сообщил глава города Руслан Кухарук. «Вчера мы провели заседание комиссии по подведению итогов рейтингового голосования. Для всех пяти территорий Тюменцы выбрали дизайн-проекты. Общественные городские территории обязательно будут благоустроены в рамках федерального проекта „Формирование комфортной городской среды“ президентского нацпроекта „Жилье и городская среда“», — написал Кухарук в telegram-канале. Работы по благоустройству пройдут в 2025 году. По словам Кухарука, сейчас архитекторы и дизайнеры проанализируют все поступившие во время обсуждения проектов и голосования предложения и разработают проектно-сметную документацию. На федеральной платформе с 15 марта по 30 апреля было зафиксировано более 114 тысяч голосов, а в 2023 году в голосовании приняли участие 93 тысяч человек.