06 мая 2024

Капремонт Арт-резиденции в ЯНАО провели в обход конкурентных процедур

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Подготовка к 9 мая. Курган, ремонт здания, капремонт, ограничительная лента, стройка
Капремонт Арт-резиденции провели в обход закона о Госзакупках Фото:

Капитальный ремонт Арт-резиденции в Ноябрьске (ЯНАО) провели в обход конкурентных процедур. Несколько договоров с одним и тем же подрядчиком подписала руководитель «Дирекции муниципального заказа». Виновная наказана штрафом в размере 30 тысяч рублей, сообщает прокуратура округа.

«Установлено, что директор МУ „Дирекция муниципального заказа“ подписала несколько договоров на проведение капитального ремонта Арт-резиденции в г. Ноябрьске с одним и тем же подрядчиком в обход конкурентных процедур», — сообщили в telegram-канале ведомства. Директор привлечена к административной ответственности. Приговор суда — штраф в размере 30 тысяч рублей. Прокуратура направила в суд иск об оспаривании незаконно заключенных договоров.

Ранее сообщалось, что за коммерческий подкуп нефтяники в ЯНАО отделались мелким штрафом. По мнению прокуратуры, это чрезмерно мягкое наказание.

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Капитальный ремонт Арт-резиденции в Ноябрьске (ЯНАО) провели в обход конкурентных процедур. Несколько договоров с одним и тем же подрядчиком подписала руководитель «Дирекции муниципального заказа». Виновная наказана штрафом в размере 30 тысяч рублей, сообщает прокуратура округа. «Установлено, что директор МУ „Дирекция муниципального заказа“ подписала несколько договоров на проведение капитального ремонта Арт-резиденции в г. Ноябрьске с одним и тем же подрядчиком в обход конкурентных процедур», — сообщили в telegram-канале ведомства. Директор привлечена к административной ответственности. Приговор суда — штраф в размере 30 тысяч рублей. Прокуратура направила в суд иск об оспаривании незаконно заключенных договоров. Ранее сообщалось, что за коммерческий подкуп нефтяники в ЯНАО отделались мелким штрафом. По мнению прокуратуры, это чрезмерно мягкое наказание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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