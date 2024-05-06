Капремонт Арт-резиденции в ЯНАО провели в обход конкурентных процедур

07 мая 2024 в 10:36 Размер текста - 17 +

Капремонт Арт-резиденции провели в обход закона о Госзакупках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Капитальный ремонт Арт-резиденции в Ноябрьске (ЯНАО) провели в обход конкурентных процедур. Несколько договоров с одним и тем же подрядчиком подписала руководитель «Дирекции муниципального заказа». Виновная наказана штрафом в размере 30 тысяч рублей, сообщает прокуратура округа. «Установлено, что директор МУ „Дирекция муниципального заказа“ подписала несколько договоров на проведение капитального ремонта Арт-резиденции в г. Ноябрьске с одним и тем же подрядчиком в обход конкурентных процедур», — сообщили в telegram-канале ведомства. Директор привлечена к административной ответственности. Приговор суда — штраф в размере 30 тысяч рублей. Прокуратура направила в суд иск об оспаривании незаконно заключенных договоров. Ранее сообщалось, что за коммерческий подкуп нефтяники в ЯНАО отделались мелким штрафом. По мнению прокуратуры, это чрезмерно мягкое наказание. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Капитальный ремонт Арт-резиденции в Ноябрьске (ЯНАО) провели в обход конкурентных процедур. Несколько договоров с одним и тем же подрядчиком подписала руководитель «Дирекции муниципального заказа». Виновная наказана штрафом в размере 30 тысяч рублей, сообщает прокуратура округа. «Установлено, что директор МУ „Дирекция муниципального заказа“ подписала несколько договоров на проведение капитального ремонта Арт-резиденции в г. Ноябрьске с одним и тем же подрядчиком в обход конкурентных процедур», — сообщили в telegram-канале ведомства. Директор привлечена к административной ответственности. Приговор суда — штраф в размере 30 тысяч рублей. Прокуратура направила в суд иск об оспаривании незаконно заключенных договоров. Ранее сообщалось, что за коммерческий подкуп нефтяники в ЯНАО отделались мелким штрафом. По мнению прокуратуры, это чрезмерно мягкое наказание.