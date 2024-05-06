За коммерческий подкуп нефтяники в ЯНАО отделались мелким штрафом

Сотрудники ООО «Уренгой бурение» оштрафованы за коммерческий подкуп в ЯНАО

07 мая 2024 в 10:17 Размер текста - 17 +

Предприниматель передал начальнику базы и его заместителю ООО «Уренгой бурение» 40 тысяч рублей Фото: media.gazprom-neft.ru В Новом Уренгое суд вынес приговор в отношении начальника базы ООО «Газпром бурение» и его заместителя за коммерческий подкуп. Наказание — штраф в размере 400 тысяч рублей. По мнению прокуратуры, это чрезмерно мягкое наказание. Приговор обжалуется в суде вышестоящей инстанции, сообщают в надзорном ведомстве. «Прокуратура г. Новый Уренгой поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении начальника базы производственно-технического обеспечения и комплектации филиала „Уренгой бурение“ ООО „Газпром бурение“ и его заместителя, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. „а, в“ ч. 7 ст. 204 УК РФ», — говорится в telegram-канале окружной прокуратуры. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей. Как установило судебное следствие, в ноябре 2022 года предприниматель, оказывавший транспортные услуги для ООО «Газпром бурение», передал начальнику базы и его заместителю 40 тысяч рублей за подписание фиктивных актов о выполнении работ. Прокуратура обжаловала приговор. Санкция статьи УК РФ о коммерческом подкупе предусматривает минимальный размер штрафа в сумме одного млн рублей. Кроме того, сообщает источник, суд не конфисковал незаконно полученные деньги. Жалоба гособвинения рассматривается. Ранее сообщалось, что Росприроднадзор выиграл еще один судебный иск к дочернему предприятию «Роснефти». На этот раз «РН-Пурнефтегаз» выплатит в пользу государства 2,4 миллиона рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Новом Уренгое суд вынес приговор в отношении начальника базы ООО «Газпром бурение» и его заместителя за коммерческий подкуп. Наказание — штраф в размере 400 тысяч рублей. По мнению прокуратуры, это чрезмерно мягкое наказание. Приговор обжалуется в суде вышестоящей инстанции, сообщают в надзорном ведомстве. «Прокуратура г. Новый Уренгой поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении начальника базы производственно-технического обеспечения и комплектации филиала „Уренгой бурение“ ООО „Газпром бурение“ и его заместителя, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. „а, в“ ч. 7 ст. 204 УК РФ», — говорится в telegram-канале окружной прокуратуры. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей. Как установило судебное следствие, в ноябре 2022 года предприниматель, оказывавший транспортные услуги для ООО «Газпром бурение», передал начальнику базы и его заместителю 40 тысяч рублей за подписание фиктивных актов о выполнении работ. Прокуратура обжаловала приговор. Санкция статьи УК РФ о коммерческом подкупе предусматривает минимальный размер штрафа в сумме одного млн рублей. Кроме того, сообщает источник, суд не конфисковал незаконно полученные деньги. Жалоба гособвинения рассматривается. Ранее сообщалось, что Росприроднадзор выиграл еще один судебный иск к дочернему предприятию «Роснефти». На этот раз «РН-Пурнефтегаз» выплатит в пользу государства 2,4 миллиона рублей.