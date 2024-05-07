Власти Тобольска потратят 132 млн рублей на наследие

В Тобольске нашли подрядчика для сохранения старейшего в регионе кладбища
© Служба новостей «URA.RU»
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Кладбище и похороны. Тюмень, смерть, могилы, надгробия, похороны, кладбище
Подрядчик проведет реконструкцию исторической части Завального кладбища в Тобольске Фото:

Администрация Тобольска определила подрядчика, который займется сохранением самого старого кладбища области. Объект культурного наследия — Завальное кладбище — в следующие полтора года будет содержать московская компания «Наследие-проект», сообщает единый портал государственных закупок.

«Заключен контракт с ООО „Наследие-проект“, зарегистрированным в Балашихе Московской области. Стоимость контракта — 132,3 млн рублей», — говорится в карточке торгов.

Известно, что подрядчику предстоит провести благоустройство исторической части здания, провести ремонт систем водоснабжения и тепловые сети. Так же запланировано обустройство уличного освещения. СБИС сообщает, что «Наследие-проект» имеет несколько десятков исполненных контрактов по всей России. По данным системы «Прозрачный бизнес», компания по итогам 2023 года получила чистую прибыль в размере 40,2 млн рублей.

Ранее URA.RU рассказало, что в Тюменской области нашли подрядчика для смены имиджа местной психбольницы. Проект будет разработан с учетом всех современных требований.

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Администрация Тобольска определила подрядчика, который займется сохранением самого старого кладбища области. Объект культурного наследия — Завальное кладбище — в следующие полтора года будет содержать московская компания «Наследие-проект», сообщает единый портал государственных закупок. «Заключен контракт с ООО „Наследие-проект“, зарегистрированным в Балашихе Московской области. Стоимость контракта — 132,3 млн рублей», — говорится в карточке торгов. Известно, что подрядчику предстоит провести благоустройство исторической части здания, провести ремонт систем водоснабжения и тепловые сети. Так же запланировано обустройство уличного освещения. СБИС сообщает, что «Наследие-проект» имеет несколько десятков исполненных контрактов по всей России. По данным системы «Прозрачный бизнес», компания по итогам 2023 года получила чистую прибыль в размере 40,2 млн рублей. Ранее URA.RU рассказало, что в Тюменской области нашли подрядчика для смены имиджа местной психбольницы. Проект будет разработан с учетом всех современных требований.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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