Пасечник заявил о раненых в результате обстрела нефтебазы в Луганске

В результате удара ВСУ по Луганску, предварительно, есть раненые. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
«По предварительным данным, пострадали пять сотрудников нефтебазы, они госпитализированы. К месту обстрела выехали четыре бригады скорой помощи. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим затрудняется из-за сильного пожара», —
Глава ЛНР Леонид Пасечник подтвердил обстрел ВСУ нефтебазы в Луганске, передает RT. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. заявил, что ВСУ ударили по Луганску, предположительно, ракетами ATACMS
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