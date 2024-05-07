07 мая 2024

Пасечник заявил о раненых в результате обстрела нефтебазы в Луганске

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Город, Автобусы. Пляж. Курган, скорая помощь
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В результате удара ВСУ по Луганску, предварительно, есть раненые. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«По предварительным данным, пострадали пять сотрудников нефтебазы, они госпитализированы. К месту обстрела выехали четыре бригады скорой помощи. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим затрудняется из-за сильного пожара», — написал Пасечник в своем telegram-канале.

Глава ЛНР Леонид Пасечник подтвердил обстрел ВСУ нефтебазы в Луганске, передает RT. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. заявил, что ВСУ ударили по Луганску, предположительно, ракетами ATACMS

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В результате удара ВСУ по Луганску, предварительно, есть раненые. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. «По предварительным данным, пострадали пять сотрудников нефтебазы, они госпитализированы. К месту обстрела выехали четыре бригады скорой помощи. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим затрудняется из-за сильного пожара», — написал Пасечник в своем telegram-канале. Глава ЛНР Леонид Пасечник подтвердил обстрел ВСУ нефтебазы в Луганске, передает RT. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. заявил, что ВСУ ударили по Луганску, предположительно, ракетами ATACMS
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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