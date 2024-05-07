Пасечник заявил о раненых в результате обстрела нефтебазы в Луганске

08 мая 2024 в 02:30 Размер текста - 17 +

На место ЧП выехала скорая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В результате удара ВСУ по Луганску, предварительно, есть раненые. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. «По предварительным данным, пострадали пять сотрудников нефтебазы, они госпитализированы. К месту обстрела выехали четыре бригады скорой помощи. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим затрудняется из-за сильного пожара», — написал Пасечник в своем telegram-канале. Глава ЛНР Леонид Пасечник подтвердил обстрел ВСУ нефтебазы в Луганске, передает RT. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. заявил, что ВСУ ударили по Луганску, предположительно, ракетами ATACMS Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В результате удара ВСУ по Луганску, предварительно, есть раненые. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. «По предварительным данным, пострадали пять сотрудников нефтебазы, они госпитализированы. К месту обстрела выехали четыре бригады скорой помощи. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим затрудняется из-за сильного пожара», — написал Пасечник в своем telegram-канале. Глава ЛНР Леонид Пасечник подтвердил обстрел ВСУ нефтебазы в Луганске, передает RT. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. заявил, что ВСУ ударили по Луганску, предположительно, ракетами ATACMS