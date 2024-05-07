07 мая 2024

В Тюменской области начнутся перебои с телевидением. Фото

В пяти муниципалитетах Тюменской области пройдет профилактика на ТВ
© Служба новостей «URA.RU»
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Профилактика на сетях телерадиовещания в Тюменской области продлится до 21 мая Фото:

В Упоровском, Уватском, Викуловском, Вагайском и Сладковском районе Тюменской области пройдут профилактические работы на сетях РТРС. Из-за этого в указанных муниципалитетах возможны временные перерывы в трансляции эфирного телерадиовещания. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона.

«Профилактические работы на сетях РТРС в Тюменской области продлятся до 21 мая. В отдельных районах Тюменской области планируются временные перерывы в трансляции эфирного телерадиовещания», — указано в публикации Информационного центра правительства Тюменской области.

С графиком отключений можно ознакомиться на сайте смотрицифру.рф. Также он доступен в мобильном приложении «Телегид».

Работы на сетях РТРС продлятся до 21 мая
Работы на сетях РТРС продлятся до 21 мая

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В Упоровском, Уватском, Викуловском, Вагайском и Сладковском районе Тюменской области пройдут профилактические работы на сетях РТРС. Из-за этого в указанных муниципалитетах возможны временные перерывы в трансляции эфирного телерадиовещания. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. «Профилактические работы на сетях РТРС в Тюменской области продлятся до 21 мая. В отдельных районах Тюменской области планируются временные перерывы в трансляции эфирного телерадиовещания», — указано в публикации Информационного центра правительства Тюменской области. С графиком отключений можно ознакомиться на сайте смотрицифру.рф. Также он доступен в мобильном приложении «Телегид».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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