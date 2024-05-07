В Упоровском, Уватском, Викуловском, Вагайском и Сладковском районе Тюменской области пройдут профилактические работы на сетях РТРС. Из-за этого в указанных муниципалитетах возможны временные перерывы в трансляции эфирного телерадиовещания. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона.
«Профилактические работы на сетях РТРС в Тюменской области продлятся до 21 мая. В отдельных районах Тюменской области планируются временные перерывы в трансляции эфирного телерадиовещания», — указано в публикации Информационного центра правительства Тюменской области.
С графиком отключений можно ознакомиться на сайте смотрицифру.рф. Также он доступен в мобильном приложении «Телегид».
Работы на сетях РТРС продлятся до 21 мая
telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Упоровском, Уватском, Викуловском, Вагайском и Сладковском районе Тюменской области пройдут профилактические работы на сетях РТРС. Из-за этого в указанных муниципалитетах возможны временные перерывы в трансляции эфирного телерадиовещания. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. «Профилактические работы на сетях РТРС в Тюменской области продлятся до 21 мая. В отдельных районах Тюменской области планируются временные перерывы в трансляции эфирного телерадиовещания», — указано в публикации Информационного центра правительства Тюменской области. С графиком отключений можно ознакомиться на сайте смотрицифру.рф. Также он доступен в мобильном приложении «Телегид».