Жителям Кургана напомнили о близком старте массового отключения воды

В Кургане с 13 начнется плановое отключение горячей воды на время ремонта сетей

12 мая 2024 в 17:44 Размер текста - 17 +

Срок ограничений может растянуться на месяц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителям Кургана напомнили, что в городе с 13 мая начнут планово перекрывать горячую воду. Связано это с ремонтом и гидравлическими испытаниями на тепловых сетях, рассказывали URA.RU в пресс-службе Курганской генерирующей компании (КГК). «В Кургане 13 мая без горячей воды останутся жители Заозерного, части Рябково и центральная часть города. Подачу не будут производить в границах улиц Кирова — Станционная — Ленина — Пролетарская — Карла Маркса — Гоголя», — поясняли специалисты КГК. По данным коммунальщиков, воды не будет в домах от трех до четырех недель в зависимости от района Кургана. В этом время будут проведены капремонты участков тепломагистралей по улице Пушкина и над железнодорожным полотном вблизи Чеховского моста. Узнать сроки отключения по конкретному адресу можно при помощи интерактивной карты . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителям Кургана напомнили, что в городе с 13 мая начнут планово перекрывать горячую воду. Связано это с ремонтом и гидравлическими испытаниями на тепловых сетях, рассказывали URA.RU в пресс-службе Курганской генерирующей компании (КГК). «В Кургане 13 мая без горячей воды останутся жители Заозерного, части Рябково и центральная часть города. Подачу не будут производить в границах улиц Кирова — Станционная — Ленина — Пролетарская — Карла Маркса — Гоголя», — поясняли специалисты КГК. По данным коммунальщиков, воды не будет в домах от трех до четырех недель в зависимости от района Кургана. В этом время будут проведены капремонты участков тепломагистралей по улице Пушкина и над железнодорожным полотном вблизи Чеховского моста. Узнать сроки отключения по конкретному адресу можно при помощи интерактивной карты.