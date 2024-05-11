Жителям Кургана напомнили о близком старте массового отключения воды

Жителям Кургана напомнили, что в городе с 13 мая начнут планово перекрывать горячую воду. Связано это с ремонтом и гидравлическими испытаниями на тепловых сетях, рассказывали URA.RU в пресс-службе Курганской генерирующей компании (КГК).
«В Кургане 13 мая без горячей воды останутся жители Заозерного, части Рябково и центральная часть города. Подачу не будут производить в границах улиц Кирова — Станционная — Ленина — Пролетарская — Карла Маркса — Гоголя», — поясняли специалисты КГК.
По данным коммунальщиков, воды не будет в домах от трех до четырех недель в зависимости от района Кургана. В этом время будут проведены капремонты участков тепломагистралей по улице Пушкина и над железнодорожным полотном вблизи Чеховского моста. Узнать сроки отключения по конкретному адресу можно при помощи интерактивной карты.
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Жителям Кургана напомнили, что в городе с 13 мая начнут планово перекрывать горячую воду. Связано это с ремонтом и гидравлическими испытаниями на тепловых сетях, рассказывали URA.RU в пресс-службе Курганской генерирующей компании (КГК). «В Кургане 13 мая без горячей воды останутся жители Заозерного, части Рябково и центральная часть города. Подачу не будут производить в границах улиц Кирова — Станционная — Ленина — Пролетарская — Карла Маркса — Гоголя», — поясняли специалисты КГК. По данным коммунальщиков, воды не будет в домах от трех до четырех недель в зависимости от района Кургана. В этом время будут проведены капремонты участков тепломагистралей по улице Пушкина и над железнодорожным полотном вблизи Чеховского моста. Узнать сроки отключения по конкретному адресу можно при помощи интерактивной карты.