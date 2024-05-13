Мэрия Кургана не оформила нужные документы на берегоукрепление реки Битевки

Уральское управление Ростехнадзора вынесло предостережение администрации Кургана после проверки городского гидротехнического сооружения. Претензии ведомства появились в ходе проверки старицы реки Битевки из-за отсутствия документов, говорится на сайте госпроверок.
«Наименование проверяемого лица — Администрация города Кургана. Вид объекта контроля — эксплуатация гидротехнических сооружений. Объявлено предостережение», — говорится в реестре проверок. Проверку проводили в середине апреля из-за признаков нарушения в документации берегоукрепления старицы реки Битевки.
Администрация как собственник сооружения должна была предоставить в Ростехнадзор декларацию безопасности объекта. Проверка ведомства обязала мэрию «принять исчерпывающие меры к разработке в установленном порядке декларации безопасности ГТС берегоукрепления старицы р. Битевки в г. Кургане».
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Уральское управление Ростехнадзора вынесло предостережение администрации Кургана после проверки городского гидротехнического сооружения. Претензии ведомства появились в ходе проверки старицы реки Битевки из-за отсутствия документов, говорится на сайте госпроверок. «Наименование проверяемого лица — Администрация города Кургана. Вид объекта контроля — эксплуатация гидротехнических сооружений. Объявлено предостережение», — говорится в реестре проверок. Проверку проводили в середине апреля из-за признаков нарушения в документации берегоукрепления старицы реки Битевки. Администрация как собственник сооружения должна была предоставить в Ростехнадзор декларацию безопасности объекта. Проверка ведомства обязала мэрию «принять исчерпывающие меры к разработке в установленном порядке декларации безопасности ГТС берегоукрепления старицы р. Битевки в г. Кургане». Ранее URA.RU сообщало, что администрацию Кургана обязали получить разрешения на право пользования водным объектом. Такого решения добилась прокуратура, обязав чиновников поставить на учет объекты городской ливневой канализации.