Общество ЖКХ и Городская среда Мэрия Кургана не оформила нужные документы на берегоукрепление реки Битевки 14 мая 2024 в 12:54 Размер текста - 17 + Ростехнадзор обязал мэрию Кургана устранить нарушения у старицы реки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Уральское управление Ростехнадзора вынесло предостережение администрации Кургана после проверки городского гидротехнического сооружения. Претензии ведомства появились в ходе проверки старицы реки Битевки из-за отсутствия документов, говорится на сайте госпроверок. «Наименование проверяемого лица — Администрация города Кургана. Вид объекта контроля — эксплуатация гидротехнических сооружений. Объявлено предостережение», — говорится в реестре проверок. Проверку проводили в середине апреля из-за признаков нарушения в документации берегоукрепления старицы реки Битевки. Администрация как собственник сооружения должна была предоставить в Ростехнадзор декларацию безопасности объекта. Проверка ведомства обязала мэрию «принять исчерпывающие меры к разработке в установленном порядке декларации безопасности ГТС берегоукрепления старицы р. Битевки в г. Кургане». Ранее URA.RU сообщало, что администрацию Кургана обязали получить разрешения на право пользования водным объектом. Такого решения добилась прокуратура, обязав чиновников поставить на учет объекты городской ливневой канализации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Уральское управление Ростехнадзора вынесло предостережение администрации Кургана после проверки городского гидротехнического сооружения. Претензии ведомства появились в ходе проверки старицы реки Битевки из-за отсутствия документов, говорится на сайте госпроверок. «Наименование проверяемого лица — Администрация города Кургана. Вид объекта контроля — эксплуатация гидротехнических сооружений. Объявлено предостережение», — говорится в реестре проверок. Проверку проводили в середине апреля из-за признаков нарушения в документации берегоукрепления старицы реки Битевки. Администрация как собственник сооружения должна была предоставить в Ростехнадзор декларацию безопасности объекта. Проверка ведомства обязала мэрию «принять исчерпывающие меры к разработке в установленном порядке декларации безопасности ГТС берегоукрепления старицы р. Битевки в г. Кургане». Ранее URA.RU сообщало, что администрацию Кургана обязали получить разрешения на право пользования водным объектом. Такого решения добилась прокуратура, обязав чиновников поставить на учет объекты городской ливневой канализации. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям