В Тюмени раскрыли сеть «черных кредиторов»

18 комиссионных магазинов в Тюмени незаконно выдавали займы жителям города

14 мая 2024 в 13:22 Размер текста - 17 +

Компания выдавала кредиты, оформляя их как покупку техники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени обнаружена сеть комиссионных магазинов, которые незаконно выдавали жителя города займы. 18 «черных кредиторов» работали под брендом «Деньги сегодня», сообщает в релизе пресс-служба регионального отделения Банка России. «18 комиссионок в Тюмени под брендом „Деньги сегодня“ выдавали займы, маскируя их договорами купли-продажи. Клиенты продавали свои вещи в магазины, а потом выкупали их обратно по более высокой цене, в этой разнице был скрыт процент за нелегальный заем», — говорится в сообщении. Другой схемой было заключение договора комиссии, по которому комиссионером выступал нелегальный кредитор, сообщает Банк России В целом, отмечается в релизе, количество нелегальных кредиторов в области по сравнению с прошлым годом снизилось. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени обнаружена сеть комиссионных магазинов, которые незаконно выдавали жителя города займы. 18 «черных кредиторов» работали под брендом «Деньги сегодня», сообщает в релизе пресс-служба регионального отделения Банка России. «18 комиссионок в Тюмени под брендом „Деньги сегодня“ выдавали займы, маскируя их договорами купли-продажи. Клиенты продавали свои вещи в магазины, а потом выкупали их обратно по более высокой цене, в этой разнице был скрыт процент за нелегальный заем», — говорится в сообщении. Другой схемой было заключение договора комиссии, по которому комиссионером выступал нелегальный кредитор, сообщает Банк России В целом, отмечается в релизе, количество нелегальных кредиторов в области по сравнению с прошлым годом снизилось.