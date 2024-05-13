13 мая 2024

В Тюмени раскрыли сеть «черных кредиторов»

18 комиссионных магазинов в Тюмени незаконно выдавали займы жителям города
© Служба новостей «URA.RU»
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Компания выдавала кредиты, оформляя их как покупку техники Фото:

В Тюмени обнаружена сеть комиссионных магазинов, которые незаконно выдавали жителя города займы. 18 «черных кредиторов» работали под брендом «Деньги сегодня», сообщает в релизе пресс-служба регионального отделения Банка России.

«18 комиссионок в Тюмени под брендом „Деньги сегодня“ выдавали займы, маскируя их договорами купли-продажи. Клиенты продавали свои вещи в магазины, а потом выкупали их обратно по более высокой цене, в этой разнице был скрыт процент за нелегальный заем», — говорится в сообщении.

Другой схемой было заключение договора комиссии, по которому комиссионером выступал нелегальный кредитор, сообщает Банк России В целом, отмечается в релизе, количество нелегальных кредиторов в области по сравнению с прошлым годом снизилось.

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В Тюмени обнаружена сеть комиссионных магазинов, которые незаконно выдавали жителя города займы. 18 «черных кредиторов» работали под брендом «Деньги сегодня», сообщает в релизе пресс-служба регионального отделения Банка России. «18 комиссионок в Тюмени под брендом „Деньги сегодня“ выдавали займы, маскируя их договорами купли-продажи. Клиенты продавали свои вещи в магазины, а потом выкупали их обратно по более высокой цене, в этой разнице был скрыт процент за нелегальный заем», — говорится в сообщении. Другой схемой было заключение договора комиссии, по которому комиссионером выступал нелегальный кредитор, сообщает Банк России В целом, отмечается в релизе, количество нелегальных кредиторов в области по сравнению с прошлым годом снизилось.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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