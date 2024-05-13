Архитектор назвал главную проблему облика Тюмени

Главной проблемой архитектурного облика Тюмени является отсутствие уникального образа. С таким заявлением выступил председатель правления Тюменского отделения Союза архитекторов России Андрей Табанаков во время выставки-форума «Строительство и архитектура».
«В каждом из городов-примеров (Дубай, Торонто, Барселона) господствует главная городская доминанта. Силуэт Тюмени не имеет четко узнаваемых доминант и не умеет уникального образа. Решение — выработать стратегию общего объемно-пространственного построения, постановки главных, соподчиненных и второстепенных объемов застройки, которые создавали бы упорядоченность всей системы в пространстве», — рассказал Табанаков.
Ранее URA.RU писало, что архитектор предложил район за аквапарком «ЛетоЛето» в Тюмени преобразовать искусственный остров. Самый известный похожий остров расположен в ОАЭ.
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Главной проблемой архитектурного облика Тюмени является отсутствие уникального образа. С таким заявлением выступил председатель правления Тюменского отделения Союза архитекторов России Андрей Табанаков во время выставки-форума «Строительство и архитектура». «В каждом из городов-примеров (Дубай, Торонто, Барселона) господствует главная городская доминанта. Силуэт Тюмени не имеет четко узнаваемых доминант и не умеет уникального образа. Решение — выработать стратегию общего объемно-пространственного построения, постановки главных, соподчиненных и второстепенных объемов застройки, которые создавали бы упорядоченность всей системы в пространстве», — рассказал Табанаков. Ранее URA.RU писало, что архитектор предложил район за аквапарком «ЛетоЛето» в Тюмени преобразовать искусственный остров. Самый известный похожий остров расположен в ОАЭ.