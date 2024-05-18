Путин поручил незамедлительно оценить масштаб ущерба на затопленных территориях

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Микрорайон Челноково. Курган, половодье, наводнение, микрорайон челнаково, челноково, микрорайон челноково
Владимир Путин поручил оценить ущерб граждан, пострадавших от наводнения Фото:

Президент России Владимир Путин поручил незамедлительно оценить ущерб, понесенный гражданами в результате наводнения. Об этом стало известно в ходе встречи с главой МЧС Александром Куренковым и министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым.

«Нужно незамедлительно проводить работу по оценке ущерба домохозяйствам для граждан (вы понимаете, нужно все это осушать), и вовремя, чтобы без задержек такая оценка происходила», — сказал Путин в ходе встречи. Трансляция велась на телеканале Россия 24. Он подчеркнул важность оперативности в оценке ущерба и восстановлении жилого фонда, особенно учитывая короткий летний период.

Ранее Куренков рассказал, что в регионах России остаются подтопленными 1373 дома. Он добавил, что подтопленные дома находятся в 10 субъектах страны в 117 населенных пунктах.

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Президент России Владимир Путин поручил незамедлительно оценить ущерб, понесенный гражданами в результате наводнения. Об этом стало известно в ходе встречи с главой МЧС Александром Куренковым и министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым. «Нужно незамедлительно проводить работу по оценке ущерба домохозяйствам для граждан (вы понимаете, нужно все это осушать), и вовремя, чтобы без задержек такая оценка происходила», — сказал Путин в ходе встречи. Трансляция велась на телеканале Россия 24. Он подчеркнул важность оперативности в оценке ущерба и восстановлении жилого фонда, особенно учитывая короткий летний период. Ранее Куренков рассказал, что в регионах России остаются подтопленными 1373 дома. Он добавил, что подтопленные дома находятся в 10 субъектах страны в 117 населенных пунктах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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