Путин поручил незамедлительно оценить масштаб ущерба на затопленных территориях

Президент России Владимир Путин поручил незамедлительно оценить ущерб, понесенный гражданами в результате наводнения. Об этом стало известно в ходе встречи с главой МЧС Александром Куренковым и министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым.
«Нужно незамедлительно проводить работу по оценке ущерба домохозяйствам для граждан (вы понимаете, нужно все это осушать), и вовремя, чтобы без задержек такая оценка происходила», — сказал Путин в ходе встречи. Трансляция велась на телеканале Россия 24. Он подчеркнул важность оперативности в оценке ущерба и восстановлении жилого фонда, особенно учитывая короткий летний период.
Ранее Куренков рассказал, что в регионах России остаются подтопленными 1373 дома. Он добавил, что подтопленные дома находятся в 10 субъектах страны в 117 населенных пунктах.
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