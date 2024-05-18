Путин поручил незамедлительно оценить масштаб ущерба на затопленных территориях

18 мая 2024 в 22:52 Размер текста - 17 +

Владимир Путин поручил оценить ущерб граждан, пострадавших от наводнения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Президент России Владимир Путин поручил незамедлительно оценить ущерб, понесенный гражданами в результате наводнения. Об этом стало известно в ходе встречи с главой МЧС Александром Куренковым и министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым. «Нужно незамедлительно проводить работу по оценке ущерба домохозяйствам для граждан (вы понимаете, нужно все это осушать), и вовремя, чтобы без задержек такая оценка происходила», — сказал Путин в ходе встречи. Трансляция велась на телеканале Россия 24. Он подчеркнул важность оперативности в оценке ущерба и восстановлении жилого фонда, особенно учитывая короткий летний период. Ранее Куренков рассказал, что в регионах России остаются подтопленными 1373 дома. Он добавил, что подтопленные дома находятся в 10 субъектах страны в 117 населенных пунктах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин поручил незамедлительно оценить ущерб, понесенный гражданами в результате наводнения. Об этом стало известно в ходе встречи с главой МЧС Александром Куренковым и министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым. «Нужно незамедлительно проводить работу по оценке ущерба домохозяйствам для граждан (вы понимаете, нужно все это осушать), и вовремя, чтобы без задержек такая оценка происходила», — сказал Путин в ходе встречи. Трансляция велась на телеканале Россия 24. Он подчеркнул важность оперативности в оценке ущерба и восстановлении жилого фонда, особенно учитывая короткий летний период. Ранее Куренков рассказал, что в регионах России остаются подтопленными 1373 дома. Он добавил, что подтопленные дома находятся в 10 субъектах страны в 117 населенных пунктах.