18 мая 2024

Мотострелки на курганской БМП-3 разгромили наблюдательные пункты ВСУ на СВО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, мотострелки, оружие, бронетехника, ракета зенитная, сво
Противника уничтожили с дистанции Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские мотострелки на БМП-3, которые выпускает «Курганмашзавод», разбили несколько наблюдательных пунктов ВСУ. В операции принял участие экипаж бронемашины мотострелкового подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад», передает пресс-служба Минобороны РФ.

«Военнослужащие разведывательного подразделения с использованием беспилотников вскрыли в лесополосе несколько наблюдательных пунктов боевиков ВСУ. Координаты местонахождения противника были переданы на пункт управления. В течение нескольких минут экипаж БМП-3 выехал на огневую позицию и нанес огневое поражение противнику», — написано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

По данным «Ростеха», БМП-3 в зоне проведения конфликта оснащают полным комплектом динамической защиты от концерна «Калашников». В рамках госзаказа «Курганмашзавод» увеличил выпуск бронетехники на 20%. С апреля предприятие поставляет фронту десантные БМД-4М.

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Российские мотострелки на БМП-3, которые выпускает «Курганмашзавод», разбили несколько наблюдательных пунктов ВСУ. В операции принял участие экипаж бронемашины мотострелкового подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад», передает пресс-служба Минобороны РФ. «Военнослужащие разведывательного подразделения с использованием беспилотников вскрыли в лесополосе несколько наблюдательных пунктов боевиков ВСУ. Координаты местонахождения противника были переданы на пункт управления. В течение нескольких минут экипаж БМП-3 выехал на огневую позицию и нанес огневое поражение противнику», — написано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». По данным «Ростеха», БМП-3 в зоне проведения конфликта оснащают полным комплектом динамической защиты от концерна «Калашников». В рамках госзаказа «Курганмашзавод» увеличил выпуск бронетехники на 20%. С апреля предприятие поставляет фронту десантные БМД-4М.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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