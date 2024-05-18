Российские мотострелки на БМП-3, которые выпускает «Курганмашзавод», разбили несколько наблюдательных пунктов ВСУ. В операции принял участие экипаж бронемашины мотострелкового подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад», передает пресс-служба Минобороны РФ.
«Военнослужащие разведывательного подразделения с использованием беспилотников вскрыли в лесополосе несколько наблюдательных пунктов боевиков ВСУ. Координаты местонахождения противника были переданы на пункт управления. В течение нескольких минут экипаж БМП-3 выехал на огневую позицию и нанес огневое поражение противнику», — написано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».
По данным «Ростеха», БМП-3 в зоне проведения конфликта оснащают полным комплектом динамической защиты от концерна «Калашников». В рамках госзаказа «Курганмашзавод» увеличил выпуск бронетехники на 20%. С апреля предприятие поставляет фронту десантные БМД-4М.
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