Мотострелки на курганской БМП-3 разгромили наблюдательные пункты ВСУ на СВО. Видео

19 мая 2024 в 22:56 Размер текста - 17 +

Противника уничтожили с дистанции Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские мотострелки на БМП-3, которые выпускает «Курганмашзавод», разбили несколько наблюдательных пунктов ВСУ. В операции принял участие экипаж бронемашины мотострелкового подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад», передает пресс-служба Минобороны РФ. «Военнослужащие разведывательного подразделения с использованием беспилотников вскрыли в лесополосе несколько наблюдательных пунктов боевиков ВСУ. Координаты местонахождения противника были переданы на пункт управления. В течение нескольких минут экипаж БМП-3 выехал на огневую позицию и нанес огневое поражение противнику», — написано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». По данным «Ростеха», БМП-3 в зоне проведения конфликта оснащают полным комплектом динамической защиты от концерна «Калашников». В рамках госзаказа «Курганмашзавод» увеличил выпуск бронетехники на 20%. С апреля предприятие поставляет фронту десантные БМД-4М. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские мотострелки на БМП-3, которые выпускает «Курганмашзавод», разбили несколько наблюдательных пунктов ВСУ. В операции принял участие экипаж бронемашины мотострелкового подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад», передает пресс-служба Минобороны РФ. «Военнослужащие разведывательного подразделения с использованием беспилотников вскрыли в лесополосе несколько наблюдательных пунктов боевиков ВСУ. Координаты местонахождения противника были переданы на пункт управления. В течение нескольких минут экипаж БМП-3 выехал на огневую позицию и нанес огневое поражение противнику», — написано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». По данным «Ростеха», БМП-3 в зоне проведения конфликта оснащают полным комплектом динамической защиты от концерна «Калашников». В рамках госзаказа «Курганмашзавод» увеличил выпуск бронетехники на 20%. С апреля предприятие поставляет фронту десантные БМД-4М.