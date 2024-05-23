23 мая 2024

Соцслужба ЯНАО подарила ребенку-инвалиду механическую кисть

© Служба новостей «URA.RU»
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У 15-летнего ямальцы нарушена двигательная активность рук Фото:

В отдаленном поселке Тазовский (ЯНАО) 15-летнему Николаю Кайгародову с инвалидностью приобрели «Орторент-кисть». Об этом сообщил департамент социальной защиты населения региона. Кисть была куплена ГБУ центром социального обслуживания населения «Забота».

«Под чутким руководством инструктора Рустама Адаевича после занятий у Коли снижается гипертонус мышц. Он стал лучше работать руками, уверенней захватывает предметы», — слова матери Ольги Кайгородовой передает департамент в telegram-канале. Прибор был куплен ГБУ ЯНАО «Центр социального обслуживания населения «Забота».

У Николая Кайгародова нарушена двигательная активность обеих рук. «Орторент-кисть» — это механотерапевтический двигательный прибор, используемый для продолжительной пассивной мобилизации суставов руки и пальцев. Около месяца два раза в неделю Коля использует новый тренажер. За период использования механической руки у юного ямальца улучшилось движение в лучезапястном суставе, снизился гипертонус мышц предплечья, кисти и пальцев. Также наблюдается интерес к занятиям при использовании тренажера.

В 2024 году в ЯНАО будут введены в работу новые социальные программы для жителей округа. В частности, перечень технических средств реабилитации, предоставляемых в службах проката и организациях социального обслуживания, будет расширен с 18 до 24 наименований. Это поможет улучшить условия жизни граждан с ограниченными возможностями, а также упростит процесс ухода за ними. URA.RU подготовило полный список льгот — в материале.

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В отдаленном поселке Тазовский (ЯНАО) 15-летнему Николаю Кайгародову с инвалидностью приобрели «Орторент-кисть». Об этом сообщил департамент социальной защиты населения региона. Кисть была куплена ГБУ центром социального обслуживания населения «Забота». «Под чутким руководством инструктора Рустама Адаевича после занятий у Коли снижается гипертонус мышц. Он стал лучше работать руками, уверенней захватывает предметы», — слова матери Ольги Кайгородовой передает департамент в telegram-канале. Прибор был куплен ГБУ ЯНАО «Центр социального обслуживания населения «Забота». У Николая Кайгародова нарушена двигательная активность обеих рук. «Орторент-кисть» — это механотерапевтический двигательный прибор, используемый для продолжительной пассивной мобилизации суставов руки и пальцев. Около месяца два раза в неделю Коля использует новый тренажер. За период использования механической руки у юного ямальца улучшилось движение в лучезапястном суставе, снизился гипертонус мышц предплечья, кисти и пальцев. Также наблюдается интерес к занятиям при использовании тренажера. В 2024 году в ЯНАО будут введены в работу новые социальные программы для жителей округа. В частности, перечень технических средств реабилитации, предоставляемых в службах проката и организациях социального обслуживания, будет расширен с 18 до 24 наименований. Это поможет улучшить условия жизни граждан с ограниченными возможностями, а также упростит процесс ухода за ними. URA.RU подготовило полный список льгот — в материале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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