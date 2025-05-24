24 мая 2025
23 мая 2025

Из-за ДТП два жителя Нового Уренгоя попали в больницу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель и пассажир Mazda 6 госпитализированы
Водитель и пассажир Mazda 6 госпитализированы Фото:

На улице Железнодорожной, 68 в Новом Уренгое (ЯНАО) автомобиль Mazda 6 врезался в ограждение и опрокинулся. В результате ДТП госпитализированы водитель и пассажир, сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО.

«В  00:15 на Железнодорожной в районе дома № 68 водитель, управляя автомобилем Mazda 6… наехал на ограждение и опрокинулся. Водитель и пассажир автомобиля были доставлены в приемное отделение ГБУЗ ЯНАО НЦГБ», — рассказали в ведомстве «Импульсу Севера».

Уточняется, что причиной аварии стала небезопасная скорость авто. В итоге водитель не справился с управлением и съехал с дороги.

Mazda 6 опрокинулась в Новом Уренго
Mazda 6 опрокинулась в Новом Уренго
Фото:

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На улице Железнодорожной, 68 в Новом Уренгое (ЯНАО) автомобиль Mazda 6 врезался в ограждение и опрокинулся. В результате ДТП госпитализированы водитель и пассажир, сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО. «В  00:15 на Железнодорожной в районе дома № 68 водитель, управляя автомобилем Mazda 6… наехал на ограждение и опрокинулся. Водитель и пассажир автомобиля были доставлены в приемное отделение ГБУЗ ЯНАО НЦГБ», — рассказали в ведомстве «Импульсу Севера». Уточняется, что причиной аварии стала небезопасная скорость авто. В итоге водитель не справился с управлением и съехал с дороги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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