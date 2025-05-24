Водитель и пассажир Mazda 6 госпитализированы
На улице Железнодорожной, 68 в Новом Уренгое (ЯНАО) автомобиль Mazda 6 врезался в ограждение и опрокинулся. В результате ДТП госпитализированы водитель и пассажир, сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО.
«В 00:15 на Железнодорожной в районе дома № 68 водитель, управляя автомобилем Mazda 6… наехал на ограждение и опрокинулся. Водитель и пассажир автомобиля были доставлены в приемное отделение ГБУЗ ЯНАО НЦГБ», — рассказали в ведомстве «Импульсу Севера».
Уточняется, что причиной аварии стала небезопасная скорость авто. В итоге водитель не справился с управлением и съехал с дороги.
Mazda 6 опрокинулась в Новом Уренго
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