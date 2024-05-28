В Воронеже проверяют школу, где школьницу на ЕГЭ заставили снимать лифчик

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Проверят школу, где в день проведения ЕГЭ по русскому охранники заставляли снимать школьниц лифчики
Проверят школу, где в день проведения ЕГЭ по русскому охранники заставляли снимать школьниц лифчики Фото:

Министерство образования Воронежской области проведет проверку после жалоб учеников школы №62 на унизительные действия охранников перед сдачей ЕГЭ. У школьниц проверяли даже лифчики. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. 

«Ситуацию изучают в Министерстве образования Воронежской области. Запрошены записи с камер видеонаблюдения. На основе их изучения будут сделаны выводы об обоснованности действий сотрудников пункта проведения экзамена», — заявил представитель пресс-службы ТАСС. Он же утончил, что экзаменационная кампания в этом году в Воронежской области проходит под особым контролем мер безопасности.

Ранее директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в своем telegram-канале о том, что в Воронежской школе охранники перед ЕГЭ по русскому языку проводили неприемлемую проверку личных вещей учениц, включая белье. Об этом ей сообщили школьницы, которые сдавали там экзамен. 

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Министерство образования Воронежской области проведет проверку после жалоб учеников школы №62 на унизительные действия охранников перед сдачей ЕГЭ. У школьниц проверяли даже лифчики. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.  «Ситуацию изучают в Министерстве образования Воронежской области. Запрошены записи с камер видеонаблюдения. На основе их изучения будут сделаны выводы об обоснованности действий сотрудников пункта проведения экзамена», — заявил представитель пресс-службы ТАСС. Он же утончил, что экзаменационная кампания в этом году в Воронежской области проходит под особым контролем мер безопасности. Ранее директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в своем telegram-канале о том, что в Воронежской школе охранники перед ЕГЭ по русскому языку проводили неприемлемую проверку личных вещей учениц, включая белье. Об этом ей сообщили школьницы, которые сдавали там экзамен. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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