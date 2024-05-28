В Воронеже проверяют школу, где школьницу на ЕГЭ заставили снимать лифчик

Министерство образования Воронежской области проведет проверку после жалоб учеников школы №62 на унизительные действия охранников перед сдачей ЕГЭ. У школьниц проверяли даже лифчики. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
«Ситуацию изучают в Министерстве образования Воронежской области. Запрошены записи с камер видеонаблюдения. На основе их изучения будут сделаны выводы об обоснованности действий сотрудников пункта проведения экзамена», — заявил представитель пресс-службы ТАСС. Он же утончил, что экзаменационная кампания в этом году в Воронежской области проходит под особым контролем мер безопасности.
Ранее директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в своем telegram-канале о том, что в Воронежской школе охранники перед ЕГЭ по русскому языку проводили неприемлемую проверку личных вещей учениц, включая белье. Об этом ей сообщили школьницы, которые сдавали там экзамен.
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