Пожар начался в шестом часу вечера (архивное фото)
В Тюмени огонь уничтожил частный дом на улице Заимка-Волга: пострадавших в ЧП нет, причина возгорания пока не установлена. Об этом URA.RU рассказали в управлении МЧС по Тюменской области.
«В шестом часу вечера 29 мая поступило сообщение о возгорании частного жилого дома на улице Заимка-Волга. Пожар ликвидирован на площади около 150 кв.м. Пострадавших нет», — рассказали в МЧС.
Причина возгорания пока не установлена. Как ранее писало URA.RU, накануне в пожаре в деревне Копотилово погибла женщина. Огонь начался с непотушенной сигареты.
Огонь полностью уничтожил строение
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