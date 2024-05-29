В Тюмени сгорел жилой дом. Фото

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Пожар начался в шестом часу вечера (архивное фото)
Пожар начался в шестом часу вечера (архивное фото) Фото:

В Тюмени огонь уничтожил частный дом на улице Заимка-Волга: пострадавших в ЧП нет, причина возгорания пока не установлена. Об этом URA.RU рассказали в управлении МЧС по Тюменской области.

«В шестом часу вечера 29 мая поступило сообщение о возгорании частного жилого дома на улице Заимка-Волга. Пожар ликвидирован на площади около 150 кв.м. Пострадавших нет», — рассказали в МЧС.

Причина возгорания пока не установлена. Как ранее писало URA.RU, накануне в пожаре в деревне Копотилово погибла женщина. Огонь начался с непотушенной сигареты.

Огонь полностью уничтожил строение
Огонь полностью уничтожил строение
Фото:

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В Тюмени огонь уничтожил частный дом на улице Заимка-Волга: пострадавших в ЧП нет, причина возгорания пока не установлена. Об этом URA.RU рассказали в управлении МЧС по Тюменской области. «В шестом часу вечера 29 мая поступило сообщение о возгорании частного жилого дома на улице Заимка-Волга. Пожар ликвидирован на площади около 150 кв.м. Пострадавших нет», — рассказали в МЧС. Причина возгорания пока не установлена. Как ранее писало URA.RU, накануне в пожаре в деревне Копотилово погибла женщина. Огонь начался с непотушенной сигареты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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