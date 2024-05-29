Тюменские миллионеры придумали, как получить прибыль «на двоих»

Компания «Этажи Девелопмент» Хусаинова и Пискулина увеличила прибыль на 633%

Одним из сооснователей «Этажи Девелопмент» является владелец федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Компания «Этажи Девелопмент», среди учредителей которой значатся «Тюменский король недвижимости» Хусаинов и его оппонент по финансовым дебатам Илья Пискулин, получила по итогам последних отчетов прибыль в размере 31 млн рублей. Информацию о доходах и расходах сателлита двух бизнес-империй опубликовала налоговая служба в сервисе «Прозрачный бизнес».

«Получено доходов 142,2 млн рублей. Расходы за 2023 финансовый год составили 109,8 млн рублей. Таким образом чистая прибыль компании составляет 31 млн рублей», — гласит информация в карточке компании. Отмечается, что никаких налоговых штрафов или пеней у фирмы нет.

СБИС сообщает, что в предыдущем финансовом периоде прибыль компании не превышала 4,2 млн рублей. Рост прибыли, по данным сервиса, составил 633%. При этом доходы «Этажи Девелопмент» выросли на 929%, а расходы — на 1060%.

Ранее URA.RU рассказало, что глава компании «Этажи» Ильдар Хусаинов предсказал крах тюменского и, в целом, российского рынка недвижимости. А Илья Пискулин несколько дней назад стал отцом — сына ему родила «Мисс Россия» Яна Добровольская.