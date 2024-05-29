29 мая 2024

Тюменские миллионеры придумали, как получить прибыль «на двоих»

Компания «Этажи Девелопмент» Хусаинова и Пискулина увеличила прибыль на 633%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Риэлтерская компания "Этажи". Тюмень, хусаинов ильдар
Одним из сооснователей «Этажи Девелопмент» является владелец федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов Фото:

Компания «Этажи Девелопмент», среди учредителей которой значатся «Тюменский король недвижимости» Хусаинов и его оппонент по финансовым дебатам Илья Пискулин, получила по итогам последних отчетов прибыль в размере 31 млн рублей. Информацию о доходах и расходах сателлита двух бизнес-империй опубликовала налоговая служба в сервисе «Прозрачный бизнес».

«Получено доходов 142,2 млн рублей. Расходы за 2023 финансовый год составили 109,8 млн рублей. Таким образом чистая прибыль компании составляет 31 млн рублей», — гласит информация в карточке компании. Отмечается, что никаких налоговых штрафов или пеней у фирмы нет.

СБИС сообщает, что в предыдущем финансовом периоде прибыль компании не превышала 4,2 млн рублей. Рост прибыли, по данным сервиса, составил 633%. При этом доходы «Этажи Девелопмент» выросли на 929%, а расходы — на 1060%.

Ранее URA.RU рассказало, что глава компании «Этажи» Ильдар Хусаинов предсказал крах тюменского и, в целом, российского рынка недвижимости. А Илья Пискулин несколько дней назад стал отцом — сына ему родила «Мисс Россия» Яна Добровольская.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Компания «Этажи Девелопмент», среди учредителей которой значатся «Тюменский король недвижимости» Хусаинов и его оппонент по финансовым дебатам Илья Пискулин, получила по итогам последних отчетов прибыль в размере 31 млн рублей. Информацию о доходах и расходах сателлита двух бизнес-империй опубликовала налоговая служба в сервисе «Прозрачный бизнес». «Получено доходов 142,2 млн рублей. Расходы за 2023 финансовый год составили 109,8 млн рублей. Таким образом чистая прибыль компании составляет 31 млн рублей», — гласит информация в карточке компании. Отмечается, что никаких налоговых штрафов или пеней у фирмы нет. СБИС сообщает, что в предыдущем финансовом периоде прибыль компании не превышала 4,2 млн рублей. Рост прибыли, по данным сервиса, составил 633%. При этом доходы «Этажи Девелопмент» выросли на 929%, а расходы — на 1060%. Ранее URA.RU рассказало, что глава компании «Этажи» Ильдар Хусаинов предсказал крах тюменского и, в целом, российского рынка недвижимости. А Илья Пискулин несколько дней назад стал отцом — сына ему родила «Мисс Россия» Яна Добровольская.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...