Роспотребнадзор ЯНАО закрыл ресторан, в котором отравились посетители

В Губкинском (ЯНАО) после отравления посетителей суд временно закрыл ресторан предпринимателя Скорина. Роспотребнадзор нашел грубые нарушения требований СанПиНа, сообщают в надзорном ведомстве.
«Губкинский районный суд Ямало-Ненецкого автономного округа 6 мая 2024 года приостановил работу ресторана (ИП Скорин А.Д.)… на 30 суток», — сообщается на сайте Роспотребнадзора. Случай отравления зафиксировали 14 марта. Специалисты управления установили множественные грубые нарушения требований СанПиНа. Материалы проверки передали в Губкинский районный суд, по решению которого работа ресторана приостановлена на 30 суток.
Ранее URA.RU публиковало рекомендации по подбору идеальной продуктовой корзины. Она должна быть сбалансированной и включать в себя все продукты, которые смогут обеспечить организм необходимыми питательными веществами.
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В Губкинском (ЯНАО) после отравления посетителей суд временно закрыл ресторан предпринимателя Скорина. Роспотребнадзор нашел грубые нарушения требований СанПиНа, сообщают в надзорном ведомстве. «Губкинский районный суд Ямало-Ненецкого автономного округа 6 мая 2024 года приостановил работу ресторана (ИП Скорин А.Д.)… на 30 суток», — сообщается на сайте Роспотребнадзора. Случай отравления зафиксировали 14 марта. Специалисты управления установили множественные грубые нарушения требований СанПиНа. Материалы проверки передали в Губкинский районный суд, по решению которого работа ресторана приостановлена на 30 суток. Ранее URA.RU публиковало рекомендации по подбору идеальной продуктовой корзины. Она должна быть сбалансированной и включать в себя все продукты, которые смогут обеспечить организм необходимыми питательными веществами.