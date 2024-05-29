29 мая 2024

Роспотребнадзор ЯНАО закрыл ресторан, в котором отравились посетители

© Служба новостей «URA.RU»
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Дегустация новых блюд в ресторане SI. Екатеринбург, пицца, ресторан si
Отравление едой в ресторане стало поводом для его временного закрытия Фото:

В Губкинском (ЯНАО) после отравления посетителей суд временно закрыл ресторан предпринимателя Скорина. Роспотребнадзор нашел грубые нарушения требований СанПиНа, сообщают в надзорном ведомстве.

«Губкинский районный суд Ямало-Ненецкого автономного округа 6 мая 2024 года приостановил работу ресторана (ИП Скорин А.Д.)… на 30 суток», — сообщается на сайте Роспотребнадзора. Случай отравления зафиксировали 14 марта. Специалисты управления установили множественные грубые нарушения требований СанПиНа. Материалы проверки передали в Губкинский районный суд, по решению которого работа ресторана приостановлена на 30 суток.

Ранее URA.RU публиковало рекомендации по подбору идеальной продуктовой корзины. Она должна быть сбалансированной и включать в себя все продукты, которые смогут обеспечить организм необходимыми питательными веществами.

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В Губкинском (ЯНАО) после отравления посетителей суд временно закрыл ресторан предпринимателя Скорина. Роспотребнадзор нашел грубые нарушения требований СанПиНа, сообщают в надзорном ведомстве. «Губкинский районный суд Ямало-Ненецкого автономного округа 6 мая 2024 года приостановил работу ресторана (ИП Скорин А.Д.)… на 30 суток», — сообщается на сайте Роспотребнадзора. Случай отравления зафиксировали 14 марта. Специалисты управления установили множественные грубые нарушения требований СанПиНа. Материалы проверки передали в Губкинский районный суд, по решению которого работа ресторана приостановлена на 30 суток. Ранее URA.RU публиковало рекомендации по подбору идеальной продуктовой корзины. Она должна быть сбалансированной и включать в себя все продукты, которые смогут обеспечить организм необходимыми питательными веществами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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