30 мая 2024

В Тобольске изменили маршруты автобусов из-за ремонта коллектора. Скрин

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В Тобольске на два месяца изменят маршруты автобусов Фото:

В Тобольске с 1 июня на два месяца изменятся маршруты автобусов. Это связано с капитальным ремонтом канализационного коллектора и перекрытием участка улицы Полонского, рассказали в мэрии города.

«В связи с проведением капитального ремонта канализационного коллектора и перекрытия участка улицы Полонского с 1 июня по 31 июля 2024 года будет изменена организация движения городских и пригородных маршрутов. Схемы движения маршрутов на период перекрытия прилагаются ниже», — написано в telegram-канале ведомства.

Также там предупреждают о возможных незначительных отклонениях от расписания. Тоболяков просят быть внимательными при составлении маршрута и планировании поездок.

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В Тобольске с 1 июня на два месяца изменятся маршруты автобусов. Это связано с капитальным ремонтом канализационного коллектора и перекрытием участка улицы Полонского, рассказали в мэрии города. «В связи с проведением капитального ремонта канализационного коллектора и перекрытия участка улицы Полонского с 1 июня по 31 июля 2024 года будет изменена организация движения городских и пригородных маршрутов. Схемы движения маршрутов на период перекрытия прилагаются ниже», — написано в telegram-канале ведомства. Также там предупреждают о возможных незначительных отклонениях от расписания. Тоболяков просят быть внимательными при составлении маршрута и планировании поездок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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