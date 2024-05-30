В Тобольске с 1 июня на два месяца изменятся маршруты автобусов. Это связано с капитальным ремонтом канализационного коллектора и перекрытием участка улицы Полонского, рассказали в мэрии города.
«В связи с проведением капитального ремонта канализационного коллектора и перекрытия участка улицы Полонского с 1 июня по 31 июля 2024 года будет изменена организация движения городских и пригородных маршрутов. Схемы движения маршрутов на период перекрытия прилагаются ниже», — написано в telegram-канале ведомства.
Также там предупреждают о возможных незначительных отклонениях от расписания. Тоболяков просят быть внимательными при составлении маршрута и планировании поездок.
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В Тобольске с 1 июня на два месяца изменятся маршруты автобусов. Это связано с капитальным ремонтом канализационного коллектора и перекрытием участка улицы Полонского, рассказали в мэрии города. «В связи с проведением капитального ремонта канализационного коллектора и перекрытия участка улицы Полонского с 1 июня по 31 июля 2024 года будет изменена организация движения городских и пригородных маршрутов. Схемы движения маршрутов на период перекрытия прилагаются ниже», — написано в telegram-канале ведомства. Также там предупреждают о возможных незначительных отклонениях от расписания. Тоболяков просят быть внимательными при составлении маршрута и планировании поездок.