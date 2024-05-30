В Тобольске изменили маршруты автобусов из-за ремонта коллектора. Скрин

31 мая 2024 в 00:25 Размер текста - 17 +

В Тобольске на два месяца изменят маршруты автобусов Фото: Илья Московец © URA.RU В Тобольске с 1 июня на два месяца изменятся маршруты автобусов. Это связано с капитальным ремонтом канализационного коллектора и перекрытием участка улицы Полонского, рассказали в мэрии города. «В связи с проведением капитального ремонта канализационного коллектора и перекрытия участка улицы Полонского с 1 июня по 31 июля 2024 года будет изменена организация движения городских и пригородных маршрутов. Схемы движения маршрутов на период перекрытия прилагаются ниже», — написано в telegram-канале ведомства. Также там предупреждают о возможных незначительных отклонениях от расписания. Тоболяков просят быть внимательными при составлении маршрута и планировании поездок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тобольске с 1 июня на два месяца изменятся маршруты автобусов. Это связано с капитальным ремонтом канализационного коллектора и перекрытием участка улицы Полонского, рассказали в мэрии города. «В связи с проведением капитального ремонта канализационного коллектора и перекрытия участка улицы Полонского с 1 июня по 31 июля 2024 года будет изменена организация движения городских и пригородных маршрутов. Схемы движения маршрутов на период перекрытия прилагаются ниже», — написано в telegram-канале ведомства. Также там предупреждают о возможных незначительных отклонениях от расписания. Тоболяков просят быть внимательными при составлении маршрута и планировании поездок.