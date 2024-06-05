В Новом Уренгое (ЯНАО) снесли заброшенный дом в который часто лазили дети. Решение об этом принял мэр газовой столицы Андрей Воронов, после совместного осмотра с городским прокурором Александром Строгалевым, сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.
«Строгалевым совместно с Вороновым осуществлен выезд по месту нахождения дома по адресу Сибирская, 33. При проведении его осмотра установлены факты непринятия мер по пресечению свободного доступа граждан в указанный дом. В настоящее время муниципалитетом приняты меры по сносу аварийного дома.», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в telegram-канале.
Неделю назад в социальной сети «ВКонтакте» было опубликовано видео, где подростки играют в пустующем расселенном доме. По факту публикации сообщений в социальных сетях и СМИ прокуратура округа инициировала проведение проверки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!