В Новом Уренгое снесли опасную заброшку, где играли дети

Мэр Нового Уренгоя Воронов распорядился снести аварийный дом, куда лазили дети
© Служба новостей «URA.RU»
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Приняты меры по сносу дома
Приняты меры по сносу дома Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) снесли заброшенный дом в который часто лазили дети. Решение об этом принял мэр газовой столицы Андрей Воронов, после совместного осмотра с городским прокурором Александром Строгалевым, сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

«Строгалевым совместно с Вороновым осуществлен выезд по месту нахождения дома по адресу Сибирская, 33. При проведении его осмотра установлены факты непринятия мер по пресечению свободного доступа граждан в указанный дом. В настоящее время муниципалитетом приняты меры по сносу аварийного дома.», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в telegram-канале.

Неделю назад в социальной сети «ВКонтакте» было опубликовано видео, где подростки играют в пустующем расселенном доме. По факту публикации сообщений в социальных сетях и СМИ прокуратура округа инициировала проведение проверки.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) снесли заброшенный дом в который часто лазили дети. Решение об этом принял мэр газовой столицы Андрей Воронов, после совместного осмотра с городским прокурором Александром Строгалевым, сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО. «Строгалевым совместно с Вороновым осуществлен выезд по месту нахождения дома по адресу Сибирская, 33. При проведении его осмотра установлены факты непринятия мер по пресечению свободного доступа граждан в указанный дом. В настоящее время муниципалитетом приняты меры по сносу аварийного дома.», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в telegram-канале. Неделю назад в социальной сети «ВКонтакте» было опубликовано видео, где подростки играют в пустующем расселенном доме. По факту публикации сообщений в социальных сетях и СМИ прокуратура округа инициировала проведение проверки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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