16 июня 2024

Курганцев заманивают на работу в Москву зарплатой в 162 тысячи рублей

Московский центр курьерской службы DPD набирает сотрудников в Курганской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Компании требуются операторы склада
Компании требуются операторы склада Фото:

Столичный центр курьерской службы DPD набирает сотрудников среди жителей Курганской области. Вахтовикам пообещали работу на складе с зарплатой в 162 тысячи рублей за два месяца, указано в описании вакансии.

«Работа вахтовым методом в Москве для жителей Курганской области. Сортировочный центр курьерской службы DPD приглашает операторов склада (мужчин и женщин). Несложный функционал — прием, обработка и сортировка. Вахта 30/60/90 дней. Зарплата за 60 смен: 162 000 рублей», — написано на портале «Авито Работа».

Ранее курганцев звали печатать стикеры под Москвой за зарплату в 250 тысяч рублей. А за работу упаковщиками в Екатеринбурге предлагали выплаты в 150 тысяч рублей.

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Столичный центр курьерской службы DPD набирает сотрудников среди жителей Курганской области. Вахтовикам пообещали работу на складе с зарплатой в 162 тысячи рублей за два месяца, указано в описании вакансии. «Работа вахтовым методом в Москве для жителей Курганской области. Сортировочный центр курьерской службы DPD приглашает операторов склада (мужчин и женщин). Несложный функционал — прием, обработка и сортировка. Вахта 30/60/90 дней. Зарплата за 60 смен: 162 000 рублей», — написано на портале «Авито Работа». Ранее курганцев звали печатать стикеры под Москвой за зарплату в 250 тысяч рублей. А за работу упаковщиками в Екатеринбурге предлагали выплаты в 150 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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