Курганцев заманивают на работу в Москву зарплатой в 162 тысячи рублей

Столичный центр курьерской службы DPD набирает сотрудников среди жителей Курганской области. Вахтовикам пообещали работу на складе с зарплатой в 162 тысячи рублей за два месяца, указано в описании вакансии.
«Работа вахтовым методом в Москве для жителей Курганской области. Сортировочный центр курьерской службы DPD приглашает операторов склада (мужчин и женщин). Несложный функционал — прием, обработка и сортировка. Вахта 30/60/90 дней. Зарплата за 60 смен: 162 000 рублей», — написано на портале «Авито Работа».
Ранее курганцев звали печатать стикеры под Москвой за зарплату в 250 тысяч рублей. А за работу упаковщиками в Екатеринбурге предлагали выплаты в 150 тысяч рублей.
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