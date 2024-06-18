18 июня 2024

На главной переправе ЯНАО из-за ветра временно приостановили работу паромов

© Служба новостей «URA.RU»
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Ветер повлиял на работу паромов на переправе Салехард - Лабытнанги
Ветер повлиял на работу паромов на переправе Салехард - Лабытнанги Фото:

Паромное сообщение на переправе Салехард — Лабытнанги временно приостановлено. Причина в усилении ветра, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

«Внимание! Из-за усиления ветра паромы на переправе Салехард — Лабытнанги временно приостановили работу», — написано в telegram-канале ведомства.

О том, когда закончатся ограничения — не сообщается. По всем интересующим вопросам можно обращаться в диспетчерскую службу перевозчика: +7 (912) 420-40-46.

Ямальцев предупредили об ухудшении погоды 19 июня. В округе прогнозируют штормовой ветер.

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Паромное сообщение на переправе Салехард — Лабытнанги временно приостановлено. Причина в усилении ветра, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «Внимание! Из-за усиления ветра паромы на переправе Салехард — Лабытнанги временно приостановили работу», — написано в telegram-канале ведомства. О том, когда закончатся ограничения — не сообщается. По всем интересующим вопросам можно обращаться в диспетчерскую службу перевозчика: +7 (912) 420-40-46. Ямальцев предупредили об ухудшении погоды 19 июня. В округе прогнозируют штормовой ветер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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