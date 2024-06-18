Тюменский контрактник погиб в зоне проведения СВО

Мужчина заключил контракт и добровольцем ушел в зону СВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Тюменский контрактник ушел добровольцем на спецоперацию и погиб в Херсонской области. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Ялуторовска (Тюменская область).
«При выполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции погиб наш земляк Зембровский Юрий Андреевич. <...> Он подписал контракт и пошел добровольцем на СВО. Юрий самостоятельно принял мужественное решение защищать Родину», — рассказали в администрации.
Юрий служил в ВДВ, работал после службы в Краснодаре. Тюменец погиб в Херсонской области в январе 2024 года. Прощание с военным состоится 20 июня.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!