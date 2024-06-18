18 июня 2024

Тюменский контрактник погиб в зоне проведения СВО

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Мужчина заключил контракт и добровольцем ушел в зону СВО
Мужчина заключил контракт и добровольцем ушел в зону СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Тюменский контрактник ушел добровольцем на спецоперацию и погиб в Херсонской области. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Ялуторовска (Тюменская область). 

«При выполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции погиб наш земляк Зембровский Юрий Андреевич. <...> Он подписал контракт и пошел добровольцем на СВО. Юрий самостоятельно принял мужественное решение защищать Родину», — рассказали в администрации.

Юрий служил в ВДВ, работал после службы в Краснодаре. Тюменец погиб в Херсонской области в январе 2024 года. Прощание с военным состоится 20 июня. 

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Тюменский контрактник ушел добровольцем на спецоперацию и погиб в Херсонской области. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Ялуторовска (Тюменская область).  «При выполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции погиб наш земляк Зембровский Юрий Андреевич. <...> Он подписал контракт и пошел добровольцем на СВО. Юрий самостоятельно принял мужественное решение защищать Родину», — рассказали в администрации. Юрий служил в ВДВ, работал после службы в Краснодаре. Тюменец погиб в Херсонской области в январе 2024 года. Прощание с военным состоится 20 июня. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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