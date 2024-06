О курганских врачах написало известное СМИ Индии

The Times of India упомянуло в статье курганских врачей с Центра Илизарова

В ведущем издании Индии The Times of India появилась статься про курганский Центр Илизарова. В материале сообщалось про участие индийских специалистов в международной конференции «Илизаровские чтения». Информацию об этом сообщается в группе департамента здравоохранения Курганской области во «ВКонтакте». «В самой популярной газете Индии The Times of India вышла публикация об „Илизаровских чтениях". В статье рассказывается об участии делегатов из Индии в Международной научно-практической конференции „Илизаровские чтения" и в образовательном курсе по замещению дефектов конечностей. Для научной работы в столицу ортопедии приезжали профессор Маниш Даван (экс-президент АСАМИ Индия) и Шамсул Хода (действующий секретарь АСАМИ Индия)», — указано в посте. Курганские медики представили иностранным коллегам клинические отделения и демонстрировали сложные случаи лечения по методу Илизарова, что произвело неизгладимое впечатление на гостей. В статье также упоминается, что представители Индии рассказали о своем опыте в транспорте кости и методиках удлинения конечностей.

