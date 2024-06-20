20 июня 2024

В Тюменской области прозвучат сирены

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка системы пройдет 25 июня
Проверка системы пройдет 25 июня Фото:

В Тюменской области 25 июня проверят работоспособность систем экстренного оповещения. Об этом в telegram-канале сообщает информационный центр регионального правительства.

«Систему оповещения населения Тюменской области проверят 25 июня. Сирены прозвучат с 10:40», — говорится в сообщении.

В Тюмени регулярно проводится проверка систем раннего экстренного оповещения. В последний раз комплексную проверку провели в областном центре 4 марта.

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В Тюменской области 25 июня проверят работоспособность систем экстренного оповещения. Об этом в telegram-канале сообщает информационный центр регионального правительства. «Систему оповещения населения Тюменской области проверят 25 июня. Сирены прозвучат с 10:40», — говорится в сообщении. В Тюмени регулярно проводится проверка систем раннего экстренного оповещения. В последний раз комплексную проверку провели в областном центре 4 марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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