В Тюменской области прозвучат сирены

Проверка системы пройдет 25 июня
В Тюменской области 25 июня проверят работоспособность систем экстренного оповещения. Об этом в telegram-канале сообщает информационный центр регионального правительства.
«Систему оповещения населения Тюменской области проверят 25 июня. Сирены прозвучат с 10:40», — говорится в сообщении.
В Тюмени регулярно проводится проверка систем раннего экстренного оповещения. В последний раз комплексную проверку провели в областном центре 4 марта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!