В Тюменской области зазвучат сирены

Проверка систем оповещения пройдет в первой половине дня 6 марта.
В Тюменской области проверят работоспособность систем экстренного оповещения. Об этом в telegram-канале сообщает информационный центр регионального правительства.
«6 марта в Тюменской области проверят систему экстренного оповещения жителей. Сирены прозвучат с 10:40 до 10:45 местного времени», — говорится в сообщении.
URA.RU рассказало, что в Тюмени регулярно проводится проверка систем раннего экстренного оповещения. В последний раз комплексную проверку провели в областном центре 21 февраля.
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