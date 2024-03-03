03 марта 2024
02 марта 2024
01 марта 2024

В Тюменской области зазвучат сирены

Власти Тюменской области проверят работу систем экстренного оповещения
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил площадки Челябинского металлургического комбинат (ЧМК). Челябинск , рупор, сирена, громкоговоритель, воздушная тревога
Проверка систем оповещения пройдет в первой половине дня 6 марта. Фото:

В Тюменской области проверят работоспособность систем экстренного оповещения. Об этом в telegram-канале сообщает информационный центр регионального правительства.

«6 марта в Тюменской области проверят систему экстренного оповещения жителей. Сирены прозвучат с 10:40 до 10:45 местного времени», — говорится в сообщении.

URA.RU рассказало, что в Тюмени регулярно проводится проверка систем раннего экстренного оповещения. В последний раз комплексную проверку провели в областном центре 21 февраля.

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В Тюменской области проверят работоспособность систем экстренного оповещения. Об этом в telegram-канале сообщает информационный центр регионального правительства. «6 марта в Тюменской области проверят систему экстренного оповещения жителей. Сирены прозвучат с 10:40 до 10:45 местного времени», — говорится в сообщении. URA.RU рассказало, что в Тюмени регулярно проводится проверка систем раннего экстренного оповещения. В последний раз комплексную проверку провели в областном центре 21 февраля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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