Главная переправа ЯНАО прекратила работу из-за волнения на Оби

Усилившийся ветер приостановил работу переправы Салехард — Лабытнанги
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Работа паромной переправы остановлена из-за ветра и волн
Работа паромной переправы остановлена из-за ветра и волн Фото:

В ЯНАО на переправе Салехард — Лабытнанги приостановлена работа паромов из-за усиления ветра. Об этом сообщает пресс-служба окружного дептранспорта.

«Из-за усиления ветра паромы на переправе Салехард-Лабытнанги временно приостановили работу», — сообщает пресс-служба окружного департамента в официальном telegram-канале. На 25 июня также ожидается опасная погода с порывами ветра до 20 метров в секунду. 

Департамент транспорта и дорожного хозяйства просит следить за погодными условиями. По возможности, планировать поездки заранее и с их учетом.

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В ЯНАО на переправе Салехард — Лабытнанги приостановлена работа паромов из-за усиления ветра. Об этом сообщает пресс-служба окружного дептранспорта. «Из-за усиления ветра паромы на переправе Салехард-Лабытнанги временно приостановили работу», — сообщает пресс-служба окружного департамента в официальном telegram-канале. На 25 июня также ожидается опасная погода с порывами ветра до 20 метров в секунду.  Департамент транспорта и дорожного хозяйства просит следить за погодными условиями. По возможности, планировать поездки заранее и с их учетом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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