Главная переправа ЯНАО прекратила работу из-за волнения на Оби

Работа паромной переправы остановлена из-за ветра и волн
В ЯНАО на переправе Салехард — Лабытнанги приостановлена работа паромов из-за усиления ветра. Об этом сообщает пресс-служба окружного дептранспорта.
«Из-за усиления ветра паромы на переправе Салехард-Лабытнанги временно приостановили работу», — сообщает пресс-служба окружного департамента в официальном telegram-канале. На 25 июня также ожидается опасная погода с порывами ветра до 20 метров в секунду.
Департамент транспорта и дорожного хозяйства просит следить за погодными условиями. По возможности, планировать поездки заранее и с их учетом.
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