В ЯНАО ищут пропавшего мужчину в камуфляже. Фото

В Пангодах спасатели ищут пропавшего Артура Чебана
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Мужчину ищут в окрестностях пгт Пангоды (архивное фото)
Мужчину ищут в окрестностях пгт Пангоды (архивное фото) Фото:

В Пангодах (ЯНАО) ищут пропавшего Артура Чебана 1984 года рождения. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЯМАЛ».

«Пропал Артур Чебан, рост 170 см, телосложение среднее, волосы русые, короткая стрижка, зеленые глаза. Был одет в светлый камуфляжный костюм, черные кроссовки с белой подошвой», — рассказали на странице поискового отряда «ВКонтакте».

Требуется помощь добровольцев. О местонахождении мужчины просьба сообщать по горячей линии ДПСО «ЯМАЛ» 8-800-200-71-78. 

Ориентировка на пропавшего мужчину
Ориентировка на пропавшего мужчину
Фото:

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В Пангодах (ЯНАО) ищут пропавшего Артура Чебана 1984 года рождения. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЯМАЛ». «Пропал Артур Чебан, рост 170 см, телосложение среднее, волосы русые, короткая стрижка, зеленые глаза. Был одет в светлый камуфляжный костюм, черные кроссовки с белой подошвой», — рассказали на странице поискового отряда «ВКонтакте». Требуется помощь добровольцев. О местонахождении мужчины просьба сообщать по горячей линии ДПСО «ЯМАЛ» 8-800-200-71-78. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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