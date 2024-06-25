Мужчину ищут в окрестностях пгт Пангоды (архивное фото)
В Пангодах (ЯНАО) ищут пропавшего Артура Чебана 1984 года рождения. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЯМАЛ».
«Пропал Артур Чебан, рост 170 см, телосложение среднее, волосы русые, короткая стрижка, зеленые глаза. Был одет в светлый камуфляжный костюм, черные кроссовки с белой подошвой», — рассказали на странице поискового отряда «ВКонтакте».
Требуется помощь добровольцев. О местонахождении мужчины просьба сообщать по горячей линии ДПСО «ЯМАЛ» 8-800-200-71-78.
Ориентировка на пропавшего мужчину
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