Тюменец снял на видео, как умирал его коллега

Тюменскому работнику Винзилинского завода керамических стеновых материалов вынесли приговор за съемку несчастного случая на производстве. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
«В январе 2024 года Шарапов, находясь на территории ООО „Винзилинский завод керамических стеновых материалов“ незаконно осуществил видеосъемку, на которую запечатлел обстоятельства смерти М. и изувеченный труп последнего, находящийся в неестественном положении, зажатый между дном приемного бункера и ленточным конвейером. В последствии подсудимый через мессенджер „Ватсап“ отправил неограниченному кругу лиц данную видеозапись», — указано в сообщении.
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Тюменскому работнику Винзилинского завода керамических стеновых материалов вынесли приговор за съемку несчастного случая на производстве. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона. «В январе 2024 года Шарапов, находясь на территории ООО „Винзилинский завод керамических стеновых материалов“ незаконно осуществил видеосъемку, на которую запечатлел обстоятельства смерти М. и изувеченный труп последнего, находящийся в неестественном положении, зажатый между дном приемного бункера и ленточным конвейером. В последствии подсудимый через мессенджер „Ватсап“ отправил неограниченному кругу лиц данную видеозапись», — указано в сообщении. Тюменец получил наказание в 200 часов обязательных работ. Ранее URA.RU писало, что за смерть работника на заводе начальник участка получил условный срок.