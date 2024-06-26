26 июня 2024

Тюменец снял на видео, как умирал его коллега

В Тюмени вынесли приговор мужчине, который снимал на видео смерть коллеги
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина снимал на телефон, как умирал его коллега, а после распространил видео в мессенджерах Фото:

Тюменскому работнику Винзилинского завода керамических стеновых материалов вынесли приговор за съемку несчастного случая на производстве. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

«В январе 2024 года Шарапов, находясь на территории ООО „Винзилинский завод керамических стеновых материалов“ незаконно осуществил видеосъемку, на которую запечатлел обстоятельства смерти М. и изувеченный труп последнего, находящийся в неестественном положении, зажатый между дном приемного бункера и ленточным конвейером. В последствии подсудимый через мессенджер „Ватсап“ отправил неограниченному кругу лиц данную видеозапись», — указано в сообщении.

Тюменец получил наказание в 200 часов обязательных работ. Ранее URA.RU писало, что за смерть работника на заводе начальник участка получил условный срок.

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Тюменскому работнику Винзилинского завода керамических стеновых материалов вынесли приговор за съемку несчастного случая на производстве. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона. «В январе 2024 года Шарапов, находясь на территории ООО „Винзилинский завод керамических стеновых материалов“ незаконно осуществил видеосъемку, на которую запечатлел обстоятельства смерти М. и изувеченный труп последнего, находящийся в неестественном положении, зажатый между дном приемного бункера и ленточным конвейером. В последствии подсудимый через мессенджер „Ватсап“ отправил неограниченному кругу лиц данную видеозапись», — указано в сообщении. Тюменец получил наказание в 200 часов обязательных работ. Ранее URA.RU писало, что за смерть работника на заводе начальник участка получил условный срок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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