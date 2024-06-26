Чем известен новый глава Тюмени Максим Афанасьев

Максим Афанасьев вступит на должность мэра Тюмени с 1 июля

27 июня 2024 в 12:24 Размер текста - 17 +

Новый глава Тюмени Максим Афанасьев пять лет проработал мэром Тобольска Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени прошли выборы нового мэра. В ходе тайного голосования депутаты гордумы выбрали руководителем администрации областной столицы Максима Афанасьева. На эту должность он перейдет 1 июля с позиции главы Тобольска. Что еще известно о будущем новом главе — в материале URA.RU. Личная жизнь Максим Афанасьев родился 11 сентября 1977 года в Тюмени. Первое образование получил здесь же по направлению «юриспруденция» в 1999 году. Сразу после окончания университета начал работать в городской администрации. Женат, воспитывает троих детей. Максим Афанасьев ведет активный образ жизни: занимается теннисом, бегает на лыжах. Также он увлекается мотоциклами, состоит в байкерском движении. Карьера Максим Афанасьев начал свою работу в юридическом отделе в администрации города. К 2006 году он занял должность директора правового департамента при администрации города. В феврале 2013 года его назначили руководителем управы Ленинского административного округа Тюмени. А уже в 2014 он занял должность заместителя руководителя мэрии. Через год был избран главой Тобольска. В 2024 году политик переизбрался на пост, однако долго градоначальником Тобольска не остался. С 1 июля 2024 года Максим Афанасьев станет градоначальником Тюмени. Главные достижения Во время руководства Афанасьева Тобольск стал активно развиваться. В роли мэра ему удалось ввести Тобольск в федеральные топы по таким показателям как, например, комфортность жизни. Бюджет города за время руководства Максима Афанасьева также значительно увеличился. По словам источников, за время руководства Афанасьев значительно улучшилось взаимодействие между администрацией и ключевой компании города — «Сибур». С Тюменью и ее особенностями Афанасьев знаком достаточно хорошо, так как в городской мэрии он работал более 10 лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени прошли выборы нового мэра. В ходе тайного голосования депутаты гордумы выбрали руководителем администрации областной столицы Максима Афанасьева. На эту должность он перейдет 1 июля с позиции главы Тобольска. Что еще известно о будущем новом главе — в материале URA.RU. Личная жизнь Максим Афанасьев родился 11 сентября 1977 года в Тюмени. Первое образование получил здесь же по направлению «юриспруденция» в 1999 году. Сразу после окончания университета начал работать в городской администрации. Женат, воспитывает троих детей. Максим Афанасьев ведет активный образ жизни: занимается теннисом, бегает на лыжах. Также он увлекается мотоциклами, состоит в байкерском движении. Карьера Максим Афанасьев начал свою работу в юридическом отделе в администрации города. К 2006 году он занял должность директора правового департамента при администрации города. В феврале 2013 года его назначили руководителем управы Ленинского административного округа Тюмени. А уже в 2014 он занял должность заместителя руководителя мэрии. Через год был избран главой Тобольска. В 2024 году политик переизбрался на пост, однако долго градоначальником Тобольска не остался. С 1 июля 2024 года Максим Афанасьев станет градоначальником Тюмени. Главные достижения Во время руководства Афанасьева Тобольск стал активно развиваться. В роли мэра ему удалось ввести Тобольск в федеральные топы по таким показателям как, например, комфортность жизни. Бюджет города за время руководства Максима Афанасьева также значительно увеличился. По словам источников, за время руководства Афанасьев значительно улучшилось взаимодействие между администрацией и ключевой компании города — «Сибур». С Тюменью и ее особенностями Афанасьев знаком достаточно хорошо, так как в городской мэрии он работал более 10 лет.