Тоболяки в День города массово споют в караоке

28 июня 2024 в 17:49 Размер текста - 17 +

Главная площадка Дня города в Тобольске — Кремль Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тобольске (Тюменская область) пройдут праздничные мероприятия, посвященные дню рождения духовной столицы Сибири. Горожане примут участием караоке-конкурсах, попробуют еду на гастрофестивале и увидят кино под открытым небом. О том, что еще ждет тоболяков и гостей города 29 июня — в материале URA.RU. Праздничный забег День города в Тобольске начнется со спортивного мероприятия. На стадионе «Тобол» в 9 часов состоится забег «5 верст». Бокс, еда и ремесленники На Красной площади Тобольска в 17 часов пройдет матч по боксу между командами Тобольска и Ханты-Мансийска (ХМАО). Гастрономический фестиваль начнется там же в 12 часов, рядом будут работать лавки ремесленников. Кино и дворовые игры На Базарной площади пройдет фестиваль уличного кино, а следом фестиваль дворовых игр. Завершится мероприятие вечерними киносеансами. Модный показ и караоке На главной сцене на Красной площади пройдет шоу-показ «В лабиринте моды». Караоке-конкурс с интересными призами победителям начнется в 19:00 часов. Праздник детям Сразу два детских праздника в центре Тобольска начнутся в 12 часов. Площадками станут Дворец наместника и тобольский Кремль. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тобольске (Тюменская область) пройдут праздничные мероприятия, посвященные дню рождения духовной столицы Сибири. Горожане примут участием караоке-конкурсах, попробуют еду на гастрофестивале и увидят кино под открытым небом. О том, что еще ждет тоболяков и гостей города 29 июня — в материале URA.RU. Праздничный забег День города в Тобольске начнется со спортивного мероприятия. На стадионе «Тобол» в 9 часов состоится забег «5 верст». Бокс, еда и ремесленники На Красной площади Тобольска в 17 часов пройдет матч по боксу между командами Тобольска и Ханты-Мансийска (ХМАО). Гастрономический фестиваль начнется там же в 12 часов, рядом будут работать лавки ремесленников. Кино и дворовые игры На Базарной площади пройдет фестиваль уличного кино, а следом фестиваль дворовых игр. Завершится мероприятие вечерними киносеансами. Модный показ и караоке На главной сцене на Красной площади пройдет шоу-показ «В лабиринте моды». Караоке-конкурс с интересными призами победителям начнется в 19:00 часов. Праздник детям Сразу два детских праздника в центре Тобольска начнутся в 12 часов. Площадками станут Дворец наместника и тобольский Кремль.