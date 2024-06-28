Тоболяки в День города массово споют в караоке

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Виды города. Тобольск, храм, церковь, тобольск, тобольский кремль, православие
Главная площадка Дня города в Тобольске — Кремль Фото:

В Тобольске (Тюменская область) пройдут праздничные мероприятия, посвященные дню рождения духовной столицы Сибири. Горожане примут участием караоке-конкурсах, попробуют еду на гастрофестивале и увидят кино под открытым небом. О том, что еще ждет тоболяков и гостей города 29 июня — в материале URA.RU.

Праздничный забег

День города в Тобольске начнется со спортивного мероприятия. На стадионе «Тобол» в 9 часов состоится забег «5 верст».

Бокс, еда и ремесленники

На Красной площади Тобольска в 17 часов пройдет матч по боксу между командами Тобольска и Ханты-Мансийска (ХМАО). Гастрономический фестиваль начнется там же в 12 часов, рядом будут работать лавки ремесленников.

Кино и дворовые игры

На Базарной площади пройдет фестиваль уличного кино, а следом фестиваль дворовых игр. Завершится мероприятие вечерними киносеансами.

Модный показ и караоке

На главной сцене на Красной площади пройдет шоу-показ «В лабиринте моды». Караоке-конкурс с интересными призами победителям начнется в 19:00 часов.

Праздник детям

Сразу два детских праздника в центре Тобольска начнутся в 12 часов. Площадками станут Дворец наместника и тобольский Кремль.

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В Тобольске (Тюменская область) пройдут праздничные мероприятия, посвященные дню рождения духовной столицы Сибири. Горожане примут участием караоке-конкурсах, попробуют еду на гастрофестивале и увидят кино под открытым небом. О том, что еще ждет тоболяков и гостей города 29 июня — в материале URA.RU. Праздничный забег День города в Тобольске начнется со спортивного мероприятия. На стадионе «Тобол» в 9 часов состоится забег «5 верст». Бокс, еда и ремесленники На Красной площади Тобольска в 17 часов пройдет матч по боксу между командами Тобольска и Ханты-Мансийска (ХМАО). Гастрономический фестиваль начнется там же в 12 часов, рядом будут работать лавки ремесленников. Кино и дворовые игры На Базарной площади пройдет фестиваль уличного кино, а следом фестиваль дворовых игр. Завершится мероприятие вечерними киносеансами. Модный показ и караоке На главной сцене на Красной площади пройдет шоу-показ «В лабиринте моды». Караоке-конкурс с интересными призами победителям начнется в 19:00 часов. Праздник детям Сразу два детских праздника в центре Тобольска начнутся в 12 часов. Площадками станут Дворец наместника и тобольский Кремль.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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